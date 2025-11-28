شاب صيني يتعرّض لعملية احتيال كبيرة في دولة عربية.. وهذا ما حصل (فيديو)

Advertisement

ونشر الشاب الفيديو عبر حسابه على ، ليتحول سريعاً إلى مادة متداولة، موضحاً أنه قام قبل نحو ثلاث سنوات بشحن بضائع إلى شاب مصري يُدعى " "، لكن الأخير لم يسدد قيمتها وبات ينكر أي صلة به.وقال الصيني "مصطفى" إنه تفاجأ بعد ساعتين من تقديمه شكوى لوزارة الداخلية ، من الاستجابة لشكواه والقبض على حمادة وتوقيفه في .وتابع: "أنا لست غنيا وأنتمي إلى عائلة فقيرة، وآمل أن أحصل على أموالي قريبا، 40 ألف دولار مبلغ كبير للغاية" بالنسبة لي.وكتب الشاب على الفيديو الذي نشره: "أشكر المصرية على الاستجابة لشكواي التي قدمتها على موقعها، والقبض على حمادة المنياوي في ، نشكركم كثيرا كثيرا على سرعة الاستجابة".