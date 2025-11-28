Advertisement

عربي-دولي

شاب صيني يتعرّض لعملية احتيال كبيرة في دولة عربية.. وهذا ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
28-11-2025 | 16:47
أثار شاب صيني موجة تفاعل واسعة بعد نشره مقطعي فيديو؛ اشتكى في أحدهما من تعرضه لعملية احتيال كبيرة على يد شاب مصري بقيمة 40 ألف دولار، كما عبّر عن امتنانه لوزارة الداخلية لتدخلها في القضية.
ونشر الشاب الفيديو عبر حسابه على فيسبوك، ليتحول سريعاً إلى مادة متداولة، موضحاً أنه قام قبل نحو ثلاث سنوات بشحن بضائع إلى شاب مصري يُدعى "حمادة"، لكن الأخير لم يسدد قيمتها وبات ينكر أي صلة به.

وقال الصيني "مصطفى" إنه تفاجأ بعد ساعتين من تقديمه شكوى لوزارة الداخلية المصرية، من الاستجابة لشكواه والقبض على حمادة وتوقيفه في قسم الشرطة.


وتابع: "أنا لست غنيا وأنتمي إلى عائلة فقيرة، وآمل أن أحصل على أموالي قريبا، 40 ألف دولار مبلغ كبير للغاية" بالنسبة لي.


وكتب الشاب على الفيديو الذي نشره: "أشكر وزارة الداخلية المصرية على الاستجابة لشكواي التي قدمتها على موقعها، والقبض على حمادة المنياوي في قسم الشروق، نشكركم كثيرا كثيرا على سرعة الاستجابة".

