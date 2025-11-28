بعد استقالة يرماك.. ميديفيديف يؤكد: زيلينسكي "غير شرعي"

Advertisement

بعد ساعات من تفتيش سلطات مكافحة الفساد لمنزل أندريه يرماك المسؤول الأوكراني الذي ترأس فريق تفاوض في محادثات السلام مع ، علّق الروسي دميتري مدفيديف على استقالة الأخير علما انه أيضا مدير الأوكراني .وقال مدفيديف إن " غير شرعي، وانهيار نظامه أمر لا مفر منه".وكتب مدفيديف، على حسابه في منصة "ماكس" معلقا على توقيع زيلينسكي مرسوم إقالة يرماك: "المهرج غير شرعي. انهيار النظام أمر لا مفر منه"، حسبما نقلت وكالة " " الروسية.واستقال يرماك أمس الجمعة بعد ساعات من تفتيش سلطات مكافحة الفساد منزله، وفي وقت يجري فيه تحقيق كبير في الكسب غير المشروع أوقع ببعض المسؤولين الكبار، مما أثار غضبا شعبيا واسع النطاق وأدخل قيادات البلاد في أزمة في وقت تكثف فيه الضغط على كييف للتوصل إلى تسوية.وكان يرماك يقود جهود للرد على الشروط التي اقترحتها والتي لبت كثيرا من مطالب بشأن الأراضي والأمن.وصرّح زيلينسكي بأنه سينظر في تعيين بديل ليرماك اليوم السبت.وأضاف زيلينسكي في كلمة مصورة "تريد روسيا بشدة أن ترتكب أوكرانيا أخطاء... لن تكون هناك أخطاء من جانبنا. عملنا مستمر وكفاحنا مستمر".