عربي-دولي

بعد استقالة يرماك.. ميديفيديف يؤكد: زيلينسكي "غير شرعي"

Lebanon 24
28-11-2025 | 23:15
بعد ساعات من تفتيش سلطات مكافحة الفساد لمنزل أندريه يرماك المسؤول الأوكراني الذي ترأس فريق تفاوض كييف في محادثات السلام مع روسيا، علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على استقالة الأخير علما انه أيضا مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وقال مدفيديف إن "زيلينسكي غير شرعي، وانهيار نظامه أمر لا مفر منه".

وكتب مدفيديف، على حسابه في منصة "ماكس" معلقا على توقيع زيلينسكي مرسوم إقالة يرماك: "المهرج غير شرعي. انهيار النظام أمر لا مفر منه"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

واستقال يرماك أمس الجمعة بعد ساعات من تفتيش سلطات مكافحة الفساد منزله، وفي وقت يجري فيه تحقيق كبير في الكسب غير المشروع أوقع ببعض المسؤولين الكبار، مما أثار غضبا شعبيا واسع النطاق وأدخل قيادات البلاد في أزمة في وقت تكثف فيه واشنطن الضغط على كييف للتوصل إلى تسوية.

وكان يرماك يقود جهود أوكرانيا للرد على الشروط التي اقترحتها الولايات المتحدة والتي لبت كثيرا من مطالب موسكو بشأن الأراضي والأمن.

وصرّح زيلينسكي بأنه سينظر في تعيين بديل ليرماك اليوم السبت.

وأضاف زيلينسكي في كلمة مصورة "تريد روسيا بشدة أن ترتكب أوكرانيا أخطاء... لن تكون هناك أخطاء من جانبنا. عملنا مستمر وكفاحنا مستمر".
 
