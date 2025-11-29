روبيو يتغيب عن اجتماع للناتو.. اليكم السبب

Advertisement

يغيب الأميركي ماركو روبيو عن اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" مقرر الأسبوع المقبل في بروكسل، وفق ما أفادت به عدة مصادر أميركية، في وقت تستمر المفاوضات في شأن خطة تهدف إلى إنهاء النزاع في .وقال مصدر مقرب من روبيو لوكالة الأنباء إن كريستوفر لانداو، مساعد وزير الخارجية الأميركي، سيمثل في اجتماع الحلفاء في بروكسل.في السياق نفسه، أكد مسؤولان أميركيان لوكالة " " أن روبيو يعتزم التغيب عن الاجتماع، وهو غياب غير معتاد لأكبر ممثل للولايات المتحدة عن اجتماع مهم للحلف.ولم يتضح بعد سبب عزم روبيو التغيب عن اجتماع الثالث من كانون الأول، وقد تتغير خططه في اللحظة الأخيرة.لكن عدم حضوره المحتمل يأتي في وقت يحاول فيه المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون تضييق هوة الخلافات حول خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وبينما يشكو بعض الدبلوماسيين من استبعادهم من العملية.