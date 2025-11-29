روبيو يتغيب عن اجتماع للناتو.. اليكم السبب

20
يغيب
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو عن اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" مقرر الأسبوع المقبل في بروكسل، وفق ما أفادت به عدة مصادر أميركية، في وقت تستمر المفاوضات في شأن خطة تهدف إلى إنهاء النزاع في
أوكرانيا
.
وقال مصدر مقرب من روبيو لوكالة الأنباء
الفرنسية
إن كريستوفر لانداو، مساعد وزير الخارجية الأميركي، سيمثل
الولايات المتحدة
في اجتماع الحلفاء في بروكسل.
في السياق نفسه، أكد مسؤولان أميركيان لوكالة "
رويترز
" أن روبيو يعتزم التغيب عن الاجتماع، وهو غياب غير معتاد لأكبر ممثل
دبلوماسي
للولايات المتحدة عن اجتماع مهم للحلف.
ولم يتضح بعد سبب عزم روبيو التغيب عن اجتماع الثالث من كانون الأول، وقد تتغير خططه في اللحظة الأخيرة.
لكن عدم حضوره المحتمل يأتي في وقت يحاول فيه المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون تضييق هوة الخلافات حول خطة
الرئيس دونالد ترامب
لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وبينما يشكو بعض الدبلوماسيين
الأوروبيين
من استبعادهم من العملية.
