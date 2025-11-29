Advertisement

عربي-دولي

روبيو يتغيب عن اجتماع للناتو.. اليكم السبب

Lebanon 24
29-11-2025 | 00:15
A-
A+
Doc-P-1448377-638999976847160821.webp
Doc-P-1448377-638999976847160821.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يغيب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" مقرر الأسبوع المقبل في بروكسل، وفق ما أفادت به عدة مصادر أميركية، في وقت تستمر المفاوضات في شأن خطة تهدف إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا.
Advertisement

وقال مصدر مقرب من روبيو لوكالة الأنباء الفرنسية إن كريستوفر لانداو، مساعد وزير الخارجية الأميركي، سيمثل الولايات المتحدة في اجتماع الحلفاء في بروكسل.

في السياق نفسه، أكد مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز" أن روبيو يعتزم التغيب عن الاجتماع، وهو غياب غير معتاد لأكبر ممثل دبلوماسي للولايات المتحدة عن اجتماع مهم للحلف.

ولم يتضح بعد سبب عزم روبيو التغيب عن اجتماع الثالث من كانون الأول، وقد تتغير خططه في اللحظة الأخيرة.

لكن عدم حضوره المحتمل يأتي في وقت يحاول فيه المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون تضييق هوة الخلافات حول خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وبينما يشكو بعض الدبلوماسيين الأوروبيين من استبعادهم من العملية.
 
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي سيتغيب عن اجتماع لحلف الأطلسي في لحظة حرجة لأوكرانيا
lebanon 24
29/11/2025 08:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر: وزير الخارجية الأميركي لن يشارك في اجتماع حلف الناتو الأسبوع المقبل
lebanon 24
29/11/2025 08:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية تنفي مشاركة روبيو في اجتماع باريس غدا بشأن غزة
lebanon 24
29/11/2025 08:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
CNN عن مسؤول أميركي: تأجيل الاجتماع المتوقع بين روبيو ولافروف مؤقتًا
lebanon 24
29/11/2025 08:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الأوروبيين

الفرنسية

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:48 | 2025-11-29
00:23 | 2025-11-29
00:21 | 2025-11-29
00:02 | 2025-11-29
23:45 | 2025-11-28
23:18 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24