عربي-دولي

بعد حادثة تتعلق بمراقبة الطيران.. "إيرباص" تصدر أوامر استدعاء قد تشمل 6000 طائرة

Lebanon 24
29-11-2025 | 00:21
Doc-P-1448379-638999979621124098.jpg
Doc-P-1448379-638999979621124098.jpg photos 0
بعد حادثة تتعلق بمراقبة الطيران، قامت شركة "إيرباص" الأوروبية المصنعة للطائرات أوامر بإصدار أوامر استدعاء قد تشمل 6000 طائرة من طراز. A320
وقالت "إيرباص" بعد اكتشاف أن "الإشعاع الشمسي المكثف" قد يؤثر على "البيانات الحساسة" الخاصة بتشغيل "عناصر التحكم في الطيران"، إنه يجب فحص العديد من طائراتها من طراز A320 قبل تشغيل المزيد من تلك الطائرات.

وأضافت الشركة المصنعة ومقرها تولوز في بيان دون تفصيل أنه تم تحديد ذلك من خلال تحليل "واقعة حديثة" شاركت فيها طائرة من طراز A320، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ومن المتوقع أن تؤدي تلك التوصيات إلى "اضطرابات تشغيلية" بالنسبة للركاب والعملاء. ولم تحدد "إيرباص" عدد الطائرات التي ستتأثر بالفحص.

وفي إطار التعاون مع "سلطات الطيران"، طلبت الشركة من "شركات الطيران" اتخاذ "إجراءات وقائية" لحماية البرمجيات أو الأجهزة، أو كليهما.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "إيرباص" تسلم طلب أعلن عنه خلال "معرض باريس الجوي" لشراء 100 طائرة من شركة الطيران الفيتنامية "فيت جيت إير"، وهي أكبر طلبية هذا العام للشركة التي سلمت 78 طائرة الشهر الماضي.




