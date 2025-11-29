Advertisement

عربي-دولي

سلطات شرق ليبيا تدعو لانتخابات رئاسية بأقرب وقت

Lebanon 24
29-11-2025 | 00:23
دعت سلطات شرق ليبيا، إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، وذلك استجابةً لمطالب حراك شعبي شهدته عدة مدن خلال الساعات الماضية طالب بضرورة حسم مسار الشرعية عبر صناديق الاقتراع وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وفي هذا السياق، حثّ رئيس البرلمان عقيلة صالح المفوضية العليا للانتخابات على البدء الفوري في تنفيذ قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن السلطة التشريعية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، معتبراً أن الإسراع بتنظيمها يمثل خطوة أساسية في بناء دولة مستقرة.

وأكد صالح أن خروج آلاف المواطنين في مختلف مناطق ليبيا يعكس رغبة ما يقارب من 3 مليون ناخب مسجل في التوجه نحو الانتخابات دون تأخير، مشدداً على أن إرادة الليبيين هي مصدر السلطات.
المرحلة الانتقالية

السلطة التشريعية

المفوضية العليا

رئيس البرلمان

رئيس الدولة

عقيلة صالح

البرلمان

الليبيين

