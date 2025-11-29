سلطات شرق ليبيا تدعو لانتخابات رئاسية بأقرب وقت

Advertisement

دعت سلطات شرق ، إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، وذلك استجابةً لمطالب حراك شعبي شهدته عدة مدن خلال الساعات الماضية طالب بضرورة حسم مسار الشرعية عبر صناديق الاقتراع وإنهاء .وفي هذا السياق، حثّ للانتخابات على البدء الفوري في تنفيذ قانون انتخاب الصادر عن ، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، معتبراً أن الإسراع بتنظيمها يمثل خطوة أساسية في بناء دولة مستقرة.وأكد صالح أن خروج آلاف المواطنين في مختلف مناطق ليبيا يعكس رغبة ما يقارب من 3 مليون ناخب مسجل في التوجه نحو الانتخابات دون تأخير، مشدداً على أن إرادة هي مصدر السلطات.