هل من علاقة بين لقاح كورونا ووفاة 10 أطفال؟ تقرير يكشف التفاصيل

أفادت ، بأن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ذكرت في مذكرة داخلية أن 10 أطفال على الأقل لقوا حتفهم على الأرجح بسبب لقاحات كوفيد-19، وأشارت إلى التهاب عضلة القلب كسبب محتمل.ولم ترد والخدمات الإنسانية التي تضم إدارة الغذاء والدواء بعد على طلب للتعليق على التقرير.يأتي ذلك في الوقت الذي غيّر فيه روبرت كنيدي جونيور سياسة الحكومة بشأن لقاحات كوفيد-19 بشكل جذري، حيث جعل الحصول عليها مقصورا على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة.كان كنيدي مناهضا قويا للقاحات لفترة طويلة قبل توليه أعلى منصب صحي في البلاد في عهد .