في يومه الثالث في تركيا.. البابا لاوون الرابع عشر يزور المسجد الازرق حافي القدمين (صور)

استهلّ قداسة البابا لاوون الرابع عشر يومه الثالث في ، ضمن زيارته الرسولية بمناسبة مرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقية، بزيارة إلى متحف ومسجد السلطان أحمد في إسطنبول، حيث كان في استقباله عدد من كبار المشايخ الذين قدّموا له لمحة تاريخية وجولة داخل .ولفت الأنظار بشكل خاص مشهد دخول قداسة البابا إلى المسجد، إذ نزع حذاءه قبل الدخول، أسوةً بالمصلّين ، في بادرة تعكس عمق تواضعه واحترامه لعقيدة الآخرين وتقاليدهم ، وتؤكّد على نهجه القائم على الحوار والاحترام المتبادل بين الأديان.ومن المسجد الازرق انتقل البابا لاوون الرابع عشر الى مار افرام السريانية الارثوذكسية، حيث عقد لقاء مع رؤساء الكنائس والجماعات .