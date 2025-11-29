25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
21
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عمليات الانقاذ مستمرة.. ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات في جنوب شرق آسيا
Lebanon 24
29-11-2025
|
02:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من جنوب
شرق آسيا
، اليوم السبت، بينما تعمل السلطات على إنقاذ العالقين واستعادة خدمتي الكهرباء والاتصالات وتنسيق جهود الإغاثة مع بدء انحسار المياه.
Advertisement
وشهدت أنحاء واسعة من
إندونيسيا
وسريلانكا وماليزيا وتايلاند أمطاراً غزيرة على مدار الأسبوع الماضي بسبب
الأعاصير
، مع تشكل عاصفة مدارية نادرة في مضيق ملقا.
وكافح عمال الإنقاذ في إندونيسيا، اليوم السبت، للوصول إلى الضحايا في العديد من المناطق المدمرة التي ضربها زلزال وتسونامي، وتخشى السلطات من ارتفاع حصيلة القتلى المؤكدة البالغة 248 شخصاً.
وكانت
المناطق المتضررة
معزولة إلى حد كبير بسبب الطرق المتضررة وخطوط الاتصالات التي سقطت، وكانت طائرات الإغاثة تنقل المساعدات والإمدادات إلى منطقة تابانولي المركزية التي تضررت بشدة في مقاطعة سومطرة الشمالية وغيرها من المناطق.
مواضيع ذات صلة
"رويترز": ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 303 قتلى
Lebanon 24
"رويترز": ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 303 قتلى
29/11/2025 13:18:59
29/11/2025 13:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تايلاند: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 162
Lebanon 24
تايلاند: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 162
29/11/2025 13:18:59
29/11/2025 13:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تايلاند: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 162
Lebanon 24
تايلاند: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 162
29/11/2025 13:18:59
29/11/2025 13:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 84
Lebanon 24
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 84
29/11/2025 13:18:59
29/11/2025 13:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المناطق المتضررة
إندونيسيا
شرق آسيا
الأعاصير
جنوب شرق
الشمالي
الشمال
ايلان
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور... شاهدوا ترامب برفقة حفيده اللبنانيّ
Lebanon 24
بالصور... شاهدوا ترامب برفقة حفيده اللبنانيّ
06:11 | 2025-11-29
29/11/2025 06:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب الحدود بين المكسيك وغواتيمالا... هذه قوّته
Lebanon 24
زلزال ضرب الحدود بين المكسيك وغواتيمالا... هذه قوّته
05:46 | 2025-11-29
29/11/2025 05:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن مصير زيلينسكي.. سياسي بريطاني يكشف: "اللحظة حانت"
Lebanon 24
بشأن مصير زيلينسكي.. سياسي بريطاني يكشف: "اللحظة حانت"
05:29 | 2025-11-29
29/11/2025 05:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تفوز بمنصب دولي.. و"الخارجية" تعتبره "انتصارا جديدا"
Lebanon 24
مصر تفوز بمنصب دولي.. و"الخارجية" تعتبره "انتصارا جديدا"
04:49 | 2025-11-29
29/11/2025 04:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل جندي في عملية إطلاق نار شرق البلاد.. العراق يفرض طوقاً أمنياً
Lebanon 24
بعد مقتل جندي في عملية إطلاق نار شرق البلاد.. العراق يفرض طوقاً أمنياً
04:43 | 2025-11-29
29/11/2025 04:43:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
16:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
15:23 | 2025-11-28
28/11/2025 03:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
13:30 | 2025-11-28
28/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:11 | 2025-11-29
بالصور... شاهدوا ترامب برفقة حفيده اللبنانيّ
05:46 | 2025-11-29
زلزال ضرب الحدود بين المكسيك وغواتيمالا... هذه قوّته
05:29 | 2025-11-29
بشأن مصير زيلينسكي.. سياسي بريطاني يكشف: "اللحظة حانت"
04:49 | 2025-11-29
مصر تفوز بمنصب دولي.. و"الخارجية" تعتبره "انتصارا جديدا"
04:43 | 2025-11-29
بعد مقتل جندي في عملية إطلاق نار شرق البلاد.. العراق يفرض طوقاً أمنياً
04:32 | 2025-11-29
بعد زيارة مسجد السلطان أحمد... البابا لاوون الرابع عشر يزور كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس (صور)
فيديو
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
29/11/2025 13:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 13:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 13:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24