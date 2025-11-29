Advertisement

عربي-دولي

عمليات الانقاذ مستمرة.. ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات في جنوب شرق آسيا

Lebanon 24
29-11-2025 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1448415-639000054860546494.webp
Doc-P-1448415-639000054860546494.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفع عدد وفيات الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من جنوب شرق آسيا، اليوم السبت، بينما تعمل السلطات على إنقاذ العالقين واستعادة خدمتي الكهرباء والاتصالات وتنسيق جهود الإغاثة مع بدء انحسار المياه.
Advertisement

وشهدت أنحاء واسعة من إندونيسيا وسريلانكا وماليزيا وتايلاند أمطاراً غزيرة على مدار الأسبوع الماضي بسبب الأعاصير، مع تشكل عاصفة مدارية نادرة في مضيق ملقا.

وكافح عمال الإنقاذ في إندونيسيا، اليوم السبت، للوصول إلى الضحايا في العديد من المناطق المدمرة التي ضربها زلزال وتسونامي، وتخشى السلطات من ارتفاع حصيلة القتلى المؤكدة البالغة 248 شخصاً.
وكانت المناطق المتضررة معزولة إلى حد كبير بسبب الطرق المتضررة وخطوط الاتصالات التي سقطت، وكانت طائرات الإغاثة تنقل المساعدات والإمدادات إلى منطقة تابانولي المركزية التي تضررت بشدة في مقاطعة سومطرة الشمالية وغيرها من المناطق.
مواضيع ذات صلة
"رويترز": ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 303 قتلى
lebanon 24
29/11/2025 13:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تايلاند: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 162
lebanon 24
29/11/2025 13:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تايلاند: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 162
lebanon 24
29/11/2025 13:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 84
lebanon 24
29/11/2025 13:18:59 Lebanon 24 Lebanon 24

المناطق المتضررة

إندونيسيا

شرق آسيا

الأعاصير

جنوب شرق

الشمالي

الشمال

ايلان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:11 | 2025-11-29
05:46 | 2025-11-29
05:29 | 2025-11-29
04:49 | 2025-11-29
04:43 | 2025-11-29
04:32 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24