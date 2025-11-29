25
عربي-دولي
بعد وقوع إصابات في صفوفه.. هل وقع الجيش الإسرائيلي في كمين ببيت جن داخل الأراضي السورية؟
Lebanon 24
29-11-2025
|
03:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف موقع "والا"
الإسرائيلي
أن الجيش الإسرائيلي يفحص شبهة حدوث تسريب لمعلومات حساسة داخل الفرقة 210 وذلك قبل تنفيذ عملية بلدة
بيت جن
داخل الأراضي
السورية
.
وبحسب مصادر في
قيادة المنطقة الشمالية
، كان من المفترض تنفيذ العملية الأسبوع الماضي، لكنها أُجّلت في اللحظة الأخيرة بسبب "زيارة قادة كبار للمنطقة".
وبحسب المصادر يجري الآن التحقيق "في ما إذا كان تأجيل الموعد قد أدى إلى كشف تفاصيل العملية لجهات معادية داخل
سوريا
".
وأكد ضباط في القيادة أن عملية اعتقال المشتبه بهم قد نفذت بالفعل، لكن عند انسحاب القوة من البلدة، تعرّضت لكمين منظم شمل إطلاق نار كثيف باتجاه الجنود.
ونتيجة ظروف الحادث، ظهرت شكوك بأن معلومات العملية تسرّبت إلى جهات معادية، وهو ما يجري فحصه حاليًا.
وخلال العملية، أُصيب ضابطان مقاتلان وجندي احتياط بجروح خطيرة، وجُرح جندي آخر في الاحتياط بجروح متوسطة، فيما أُصيب ضابط وجندي احتياط آخران بجروح طفيفة.
ووجّهت جهات عسكرية في
الشمال
انتقادات حادة لجهوزية القوة التي باغتها الكمين داخل سوريا، ما اضطرها إلى التخلي عن جيب عسكري من نوع هامر في عمق
المنطقة السورية
، قبل أن يعثر عليه سلاح الجو ويستهدفه لاحقًا.
