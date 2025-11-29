Advertisement

عربي-دولي

الولايات المتحدة توقف إصدار التأشيرات للأفغان وتعليق قرارات اللجوء مؤقتاً

Lebanon 24
29-11-2025 | 02:39
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن وزارة الخارجية أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات سفر أفغانية.
في الوقت نفسه قال مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جوزيف إدلو إن الدائرة أوقفت جميع قرارات اللجوء.

وأضاف في منشور على منصة إكس “أوقفت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جميع قرارات اللجوء حتى نضمن خضوع كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى درجة ممكنة”.
