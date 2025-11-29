الولايات المتحدة توقف إصدار التأشيرات للأفغان وتعليق قرارات اللجوء مؤقتاً

Advertisement

قال الأميركي إن أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات سفر أفغانية.في الوقت نفسه قال مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة إدلو إن الدائرة أوقفت جميع قرارات اللجوء.وأضاف في منشور على منصة إكس “أوقفت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جميع قرارات اللجوء حتى نضمن خضوع كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى درجة ممكنة”.