عربي-دولي

إسرائيل تدرس خيار "الاغتيالات الجوية" حفاظا على سلامة جنودها بسبب عملية "بيت جن"

Lebanon 24
29-11-2025 | 03:29
كشفت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يدرس تغيير استرتيجيته في الجنوب السوري عبر تقليل الاعتقالات الميدانية وزيادة الاعتماد على الضربات الجوية حفاظا على سلامة جنوده بعد الاشتباكات التي وقعت في قرية بيت جن.
يأتي ذلك بينما يرى محللون أن الضربات الإسرائيلية المتصاعدة تعد وسيلة ضغط على سوريا للقبول بالشروط الإسرائيلية للسلام.


وأفادت وكالة الأنباء السورية، مساء أمس الجمعة، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية على بلدة بيت جن بريف دمشق، أسفرت عن سقوط 13 قتيلا مدنيا.

