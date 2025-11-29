إسرائيل تدرس خيار "الاغتيالات الجوية" حفاظا على سلامة جنودها بسبب عملية "بيت جن"

Advertisement

كشفت عشر أن الجيش يدرس تغيير استرتيجيته في الجنوب السوري عبر تقليل الاعتقالات الميدانية وزيادة الاعتماد على الضربات الجوية حفاظا على سلامة جنوده بعد الاشتباكات التي وقعت في قرية .يأتي ذلك بينما يرى محللون أن الضربات الإسرائيلية المتصاعدة تعد وسيلة ضغط على للقبول بالشروط الإسرائيلية للسلام.وأفادت ، مساء أمس الجمعة، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية على بلدة بيت جن ، أسفرت عن سقوط 13 قتيلا مدنيا.