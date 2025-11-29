Advertisement

عربي-دولي

الكهرباء انقطعت عن 600 ألف شخص.. هجوم روسي ليلا على شبكة الطاقة في اوكرانيا

Lebanon 24
29-11-2025 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1448470-639000126442222286.jpg
Doc-P-1448470-639000126442222286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مسؤولون إن طائرات مسيّرة وصواريخ روسية هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدة إصابات. 
Advertisement

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو وقوع غارات على 6 مواقع، مشيراً إلى تضرر مبان سكنية وبنايات أخرى في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.

وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق العاصمة. وكتب في قناته على "تليغرام": "الجزء الغربي من كييف حالياً بدون كهرباء. يعمل مهندسو الطاقة على استعادة إمدادات الطاقة".

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم السبت، إن أكثر من 600 ألف مستهلك يعانون من انقطاع الكهرباء بعد هجوم روسي ليلا على شبكة الطاقة.

وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت مبنى سكنياً واحداً على الأقل تشتعل فيه النيران وطواقم الإنقاذ تعمل بجانب المباني المتضررة وفي شوارع يتناثر فيها الحطام.

في المقابل، أصيب شخصان في مقاطعة فولغوغراد الروسية، إضافةً لتضرر مستودع وعدد من المباني السكنية، جراء هجوم مسيرات أوكرانية، بحسب ذكرت إدارة المقاطعة نقلاً عن الحاكم أندريه بوتشاروف.
 
مواضيع ذات صلة
الطاقة الأوكرانية: هجمات روسيا الليلية أدت لانقطاع الكهرباء عن 600 ألف شخص
lebanon 24
29/11/2025 15:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالات أجنبية: انقطاع الكهرباء عن موقع تشيرنوبيل النووي بعد هجوم روسي
lebanon 24
29/11/2025 15:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: انقطاع الكهرباء عن 8 مناطق بسبب ضربات روسية
lebanon 24
29/11/2025 15:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من أوكرانيا بسبب هجوم روسي
lebanon 24
29/11/2025 15:37:25 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الطاقة

على استعادة

صباح اليوم

الأوكرانية

المقاطعة

الغربي

إنترنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:11 | 2025-11-29
08:00 | 2025-11-29
07:55 | 2025-11-29
07:45 | 2025-11-29
07:30 | 2025-11-29
07:00 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24