الكهرباء انقطعت عن 600 ألف شخص.. هجوم روسي ليلا على شبكة الطاقة في اوكرانيا

أكد مسؤولون إن طائرات مسيّرة وصواريخ روسية هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف
، في ساعة مبكرة من صباح اليوم
السبت، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدة إصابات.
وأعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور
تكاتشينكو وقوع غارات على 6 مواقع، مشيراً إلى تضرر مبان سكنية وبنايات أخرى في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.
وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق العاصمة. وكتب في قناته على "تليغرام": "الجزء الغربي
من كييف حالياً بدون كهرباء. يعمل مهندسو الطاقة على استعادة
إمدادات الطاقة".
وقالت وزارة الطاقة
الأوكرانية، اليوم السبت، إن أكثر من 600 ألف مستهلك يعانون من انقطاع الكهرباء بعد هجوم روسي ليلا على شبكة الطاقة.
وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت مبنى سكنياً واحداً على الأقل تشتعل فيه النيران وطواقم الإنقاذ تعمل بجانب المباني المتضررة وفي شوارع يتناثر فيها الحطام.
في المقابل، أصيب شخصان في مقاطعة فولغوغراد الروسية، إضافةً لتضرر مستودع وعدد من المباني السكنية، جراء هجوم مسيرات
أوكرانية، بحسب ذكرت إدارة المقاطعة
نقلاً عن الحاكم أندريه بوتشاروف.