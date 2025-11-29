الكهرباء انقطعت عن 600 ألف شخص.. هجوم روسي ليلا على شبكة الطاقة في اوكرانيا

Advertisement

أكد مسؤولون إن طائرات مسيّرة وصواريخ روسية هاجمت العاصمة ، في ساعة مبكرة من السبت، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدة إصابات.وأعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف تكاتشينكو وقوع غارات على 6 مواقع، مشيراً إلى تضرر مبان سكنية وبنايات أخرى في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق العاصمة. وكتب في قناته على "تليغرام": "الجزء من كييف حالياً بدون كهرباء. يعمل مهندسو الطاقة إمدادات الطاقة".وقالت الأوكرانية، اليوم السبت، إن أكثر من 600 ألف مستهلك يعانون من انقطاع الكهرباء بعد هجوم روسي ليلا على شبكة الطاقة.وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت مبنى سكنياً واحداً على الأقل تشتعل فيه النيران وطواقم الإنقاذ تعمل بجانب المباني المتضررة وفي شوارع يتناثر فيها الحطام.في المقابل، أصيب شخصان في مقاطعة فولغوغراد الروسية، إضافةً لتضرر مستودع وعدد من المباني السكنية، جراء هجوم أوكرانية، بحسب ذكرت إدارة نقلاً عن الحاكم أندريه بوتشاروف.