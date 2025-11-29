Advertisement

بعد زيارة مسجد السلطان أحمد... البابا لاوون الرابع عشر يزور كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس (صور)

29-11-2025 | 04:32
توجه البابا لاوون الرابع عشر إلى كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس، بعد زيارة مسجد السلطان أحمد، قاطعًا مسافة تبلغ حوالي ١٥،٧ كيلومترًا. وهناك، التقى على انفراد مع رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية.
هذه الكنيسة هي كنيسة سريانية أرثوذكسية تقع في منطقة يشيلكوي، في الجزء الأوروبي من إسطنبول. تم افتتاحها في عام ٢٠٢٣، وهي أول وربما الكنيسة الوحيدة التي يتم بناؤها في تركيا منذ تأسيس الجمهورية، وهي مكرسة للقديس أفرام السرياني. استغرقت أعمال بنائها عقدًا من الزمن، منها سبع سنوات بسبب المسائل الإدارية. وتأخر افتتاحها بسبب جائحة فيروس كورونا والزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا عام ٢٠٢٣. (اخبار الفاتيكان)
 
