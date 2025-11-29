24
بعد زيارة مسجد السلطان أحمد... البابا لاوون الرابع عشر يزور كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس (صور)
Lebanon 24
29-11-2025
|
04:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجه البابا لاوون الرابع عشر إلى كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس، بعد زيارة مسجد السلطان أحمد، قاطعًا مسافة تبلغ حوالي ١٥،٧ كيلومترًا. وهناك، التقى على انفراد مع رؤساء الكنائس والطوائف
المسيحية
.
هذه الكنيسة هي كنيسة سريانية أرثوذكسية تقع في منطقة يشيلكوي، في الجزء
الأوروبي
من إسطنبول. تم افتتاحها في عام ٢٠٢٣، وهي أول وربما الكنيسة الوحيدة التي يتم بناؤها في
تركيا
منذ تأسيس الجمهورية، وهي مكرسة للقديس أفرام السرياني. استغرقت أعمال بنائها عقدًا من الزمن، منها سبع سنوات بسبب المسائل الإدارية. وتأخر افتتاحها بسبب جائحة
فيروس
كورونا
والزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا عام ٢٠٢٣. (اخبار الفاتيكان)
ترامب يُعلن عن إغلاق المجال الجويّ فوق فنزويلا بالكامل
Lebanon 24
ترامب يُعلن عن إغلاق المجال الجويّ فوق فنزويلا بالكامل
08:11 | 2025-11-29
29/11/2025 08:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أقامت إسرائيل جداراً إسمنتيّاً في بلدة يارون الجنوبيّة؟
Lebanon 24
لماذا أقامت إسرائيل جداراً إسمنتيّاً في بلدة يارون الجنوبيّة؟
08:00 | 2025-11-29
29/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا شارك في المجدلة الكبرى في كنيسة القديس جاورجيوس في اسطنبول
Lebanon 24
البابا شارك في المجدلة الكبرى في كنيسة القديس جاورجيوس في اسطنبول
07:55 | 2025-11-29
29/11/2025 07:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات روسيا.. زيلينسكي يدعو لتعزيز الدفاعات الجوية
Lebanon 24
بعد غارات روسيا.. زيلينسكي يدعو لتعزيز الدفاعات الجوية
07:45 | 2025-11-29
29/11/2025 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عيين عميروف كبيرا للمفاوضين الأوكرانيين
Lebanon 24
عيين عميروف كبيرا للمفاوضين الأوكرانيين
07:30 | 2025-11-29
29/11/2025 07:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
29/11/2025 15:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 15:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 15:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
