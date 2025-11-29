Advertisement

تمكنت مصر من الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2026-2028، في انتخابات جرت يوم أمس الجمعة بمقر المنظمة في .واعتبرت الخارجية هذا الفوز انتصاراً جديداً للدولة وجهازها الدبلوماسي، وتجسيداً للمكانة المرموقة التي تحظى بها مصر دولياً.ووفقاً لبيان الخارجية، حصدت مصر 132 صوتاً، مما فسّرته الخارجية بأنه "تأكيد على التقدير العالمي والثقة الدولية في الدور المصري المحوري في مجال الملاحة والنقل البحري دولياً".وجاء هذا الانتصار بعد تنسيق بين وزارتي الخارجية والنقل لدعم الترشح وحشد التأييد الدولي، عبر خطة شاملة نفذتها الوزارة والسفارة المصرية في لندن، بدعم من السفارات المصرية الأخرى عالمياً خلال الأشهر الماضية، حسب البيان.وأشارت الخارجية إلى أن "انتخاب مصر لهذا الموقع الدولي الهام يأتي استمراراً لنجاحات الدبلوماسية المصرية دولياً"، مؤكدة التزامها الكامل بالاضطلاع بدورها في مجلس المنظمة مستقبلاً والعمل على تطوير آلياته.