Advertisement

عربي-دولي

مصر تفوز بمنصب دولي.. و"الخارجية" تعتبره "انتصارا جديدا"

Lebanon 24
29-11-2025 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1448479-639000137936261193.jpg
Doc-P-1448479-639000137936261193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكنت مصر من الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2026-2028، في انتخابات جرت يوم أمس الجمعة بمقر المنظمة في لندن.
Advertisement

واعتبرت الخارجية المصرية هذا الفوز انتصاراً جديداً للدولة وجهازها الدبلوماسي، وتجسيداً للمكانة المرموقة التي تحظى بها مصر دولياً.

ووفقاً لبيان الخارجية، حصدت مصر 132 صوتاً، مما فسّرته الخارجية بأنه "تأكيد على التقدير العالمي والثقة الدولية في الدور المصري المحوري في مجال الملاحة والنقل البحري دولياً".

وجاء هذا الانتصار بعد تنسيق بين وزارتي الخارجية والنقل لدعم الترشح وحشد التأييد الدولي، عبر خطة شاملة نفذتها الوزارة والسفارة المصرية في لندن، بدعم من السفارات المصرية الأخرى عالمياً خلال الأشهر الماضية، حسب البيان.

وأشارت الخارجية إلى أن "انتخاب مصر لهذا الموقع الدولي الهام يأتي استمراراً لنجاحات الدبلوماسية المصرية دولياً"، مؤكدة التزامها الكامل بالاضطلاع بدورها في مجلس المنظمة مستقبلاً والعمل على تطوير آلياته.
 
مواضيع ذات صلة
"الداخلية" و"الخارجية" عن الإنتخابات النيابيّة: تسجيل 87067 طلباً
lebanon 24
29/11/2025 15:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز جديد لقطر.. "كهرماء" تفوز بجائزة عالمية عن مشروع شحن ذكي للمركبات
lebanon 24
29/11/2025 15:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تفوز بعضوية حقوق الإنسان بـ173 صوتًا
lebanon 24
29/11/2025 15:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
زهران ممداني يعلن فوزه بمنصب عمدة نيويورك
lebanon 24
29/11/2025 15:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24

السفارة المصرية

النقل البحري

دبلوماسي

المصرية

التزام

الملاح

الملا

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:11 | 2025-11-29
08:00 | 2025-11-29
07:55 | 2025-11-29
07:45 | 2025-11-29
07:30 | 2025-11-29
07:00 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24