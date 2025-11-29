Advertisement

عربي-دولي

زلزال ضرب الحدود بين المكسيك وغواتيمالا... هذه قوّته

Lebanon 24
29-11-2025 | 05:46
أعلن "المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض"، أن زلزالاً قوته 5.8 على مقياس ريختر، ضرب الحدود بين المكسيك وغواتيمالا.
وذكر "المركز الألماني" أن الزلزال وقع على عمق 160 كيلومتراً. (ارم نيوز)
 
 
 
