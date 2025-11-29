Advertisement

عربي-دولي

تعرّض ناقلة نفط روسيّة لجهوم في البحر الأسود

Lebanon 24
29-11-2025 | 06:34
A-
A+
Doc-P-1448511-639000201774981356.jpg
Doc-P-1448511-639000201774981356.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت  تركيا أن زورقًا غير مأهول هاجم ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسيّ قبالة ساحل البحر الأسود في تركيا، بعدما تعرّضت السفينة في البداية لهجوم في وقت متأخر من أمس الجمعة.
Advertisement

 
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة النقل التركية، في بيان، أن الناقلة "فيرات" تعرضت لأضرار طفيفة بعد الهجوم لكنها في وضع مستقرّ وطاقمها بخير. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع التركية: تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيّرة بحرية قبالة السواحل التركية في البحر الأسود
lebanon 24
29/11/2025 20:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أ.ب: ناقلة نفط ثانية تتعرض لـ"ضربة" أثناء إبحارها في البحر الأسود قبالة السواحل التركية
lebanon 24
29/11/2025 20:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
احتمال كبير لغرقها… انفجار داخل ناقلة نفط في البحر الأسود
lebanon 24
29/11/2025 20:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف تسبب في حريق قبالة اليمن
lebanon 24
29/11/2025 20:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة النقل التركية

البحر الأسود

وزارة النقل

أسطول الظل

ارم نيوز

التركية

رويترز

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:31 | 2025-11-29
12:02 | 2025-11-29
11:58 | 2025-11-29
11:44 | 2025-11-29
11:34 | 2025-11-29
11:09 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24