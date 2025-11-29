هل ينتقل فيروس "إنفلونزا" الطيور المتحوّر إلى البشر؟

ذكر موقع " " أن عالم الأوبئة الروسي وعضو في الروسية ، صرح بأن سلالة إنفلونزا الطيور "H5N5" لن تنتقل إلى البشر بالتأكيد.

وقال أونيشينكو: "إن هذه السلالة (H5N5 ) لن تنتشر بالتأكيد بين البشر، إنما كل 10 سنوات تظهر سلالة وبائية".

وأضاف أن "خصوصية الإنفلونزا وفلسفته في البقاء ترتكز على حقيقة أنه يغير شفرته الجينية كليا وبشكل جذري".



واختتم أونيشينكو حديثه قائلا: "إذا طورنا مناعة قوية وفعالة ضدها (سلالة الإنفلونزا) هذا العام، فالعام المقبل قد يتغير بحيث لا تستجيب ذاكرتنا المناعية لها".



يذكر أن مركز التهابات الجهاز التنفسي بمعهد باستور الفرنسي، قد أفاد بأن فيروس إنفلونزا الطيور الذي ينتشر بين الطيور والدواجن قد يؤدي إلى جائحة أسوأ من فيروس لو تحور وانتقل إلى البشر.



كما أوضحت المديرة الطبية في مركز التهابات الجهاز التنفسي بمعهد باستور أن "لدى الناس أجساما مضادة لإنفلونزا الطيور الموسمية الشائعة H1 وH3، لكنهم لا يمتلكون أي أجسام مضادة لإنفلونزا الطيور H5.