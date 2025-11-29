Advertisement

عربي-دولي

عيين عميروف كبيرا للمفاوضين الأوكرانيين

Lebanon 24
29-11-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1448530-639000235775127929.jpg
Doc-P-1448530-639000235775127929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عين الرئيس الأوكرامي فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف رئيسا لوفد كييف في مفاوضات السلام.
Advertisement
 
جاء ذلك في مرسوم وقعه زيلينسكي بعنوان " قضايا الوفد الأوكراني للمشاركة في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية وشركاء دوليين آخرين لأوكرانيا، إضافة إلى ممثلي روسيا لتحقيق سلام عادل ومستدام".

وكتب زيلينسكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنه استمع اليوم إلى تقرير من عميروف بشأن المفاوضات المرتقبة، وأضاف أن عميروف مع أعضاء فريقه باتوا الآن في طريقهم إلى الولايات المتحدة، حيث سيعقدون اجتماعات يوم الأحد لاستكمال العمل على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف.

كما نشر زيلينسكي أيضا صورة للقائه مع مدير الاستخبارات العامة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، وهو أيضا عضو في الوفد المفاوض، مشيرا إلى أنهما حددا "بعض النقاط المهمة في عملية التفاوض".
 
وحسب مرسوم زيلينسكي، فإن الوفد يضم أيضا كلا من ألكسندر بيفز، ومستشار مكتب زيلينسكي، وأندريه غناتوف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وأوليغ إيفاشينكو، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية وسيرغي كيسليتسيا، النائب الأول لوزير الخارجية وعددا من المسؤولين الآخرين. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
كبير المفاوضين الأوكرانيين في محادثات جنيف: أحرزنا تقدما في محادثات اليوم مع الجانب الأميركي
lebanon 24
29/11/2025 20:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير المفاوضين الأوكرانيين: كييف لن تقبل أي اتفاق يتجاوز خطوطها الحمر
lebanon 24
29/11/2025 20:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير أوكراني: هجمات روسية كبيرة على منشآت طاقة أوكرانية ⁧‫
lebanon 24
29/11/2025 20:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24
النوبات القلبية عند النساء: خطر صامت يتطلب وعيًا أكبر
lebanon 24
29/11/2025 20:58:27 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن القومي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

وزارة الدفاع

الأمن القومي

روسيا اليوم

مجلس الأمن

الأوكرانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:31 | 2025-11-29
12:02 | 2025-11-29
11:58 | 2025-11-29
11:44 | 2025-11-29
11:34 | 2025-11-29
11:09 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24