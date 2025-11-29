عيين عميروف كبيرا للمفاوضين الأوكرانيين

عين الرئيس الأوكرامي زيلينسكي اليوم السبت سكرتير والدفاع الأوكراني رستم عميروف رئيسا لوفد في مفاوضات السلام.

جاء ذلك في مرسوم وقعه زيلينسكي بعنوان " قضايا الوفد الأوكراني للمشاركة في عملية التفاوض مع الأميركية وشركاء دوليين آخرين لأوكرانيا، إضافة إلى ممثلي لتحقيق سلام عادل ومستدام".



وكتب زيلينسكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنه استمع اليوم إلى تقرير من عميروف بشأن المفاوضات المرتقبة، وأضاف أن عميروف مع أعضاء فريقه باتوا الآن في طريقهم إلى الولايات المتحدة، حيث سيعقدون اجتماعات لاستكمال العمل على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في .



كما نشر زيلينسكي أيضا صورة للقائه مع مدير الاستخبارات العامة التابعة لوزارة الدفاع كيريل بودانوف، وهو أيضا عضو في الوفد المفاوض، مشيرا إلى أنهما حددا "بعض النقاط المهمة في عملية التفاوض".

وحسب مرسوم زيلينسكي، فإن الوفد يضم أيضا كلا من ألكسندر بيفز، ومستشار مكتب زيلينسكي، وأندريه غناتوف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وأوليغ إيفاشينكو، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية وسيرغي كيسليتسيا، النائب الأول لوزير الخارجية وعددا من المسؤولين الآخرين. (روسيا اليوم)