بعد غارات روسيا.. زيلينسكي يدعو لتعزيز الدفاعات الجوية

ذكر الرئيس الأوكراني ، اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات، عندما ضربت مجدداً بـ36 صاروخاً وحوالي 600 طائرة مسيّرة.وأضاف الرئيس الأوكراني أن الأهداف الرئيسية للهجمات التي وقعت الليلة الماضية كانت البنية التحتية للطاقة وأهداف مدنية.وتحدث أيضاً عن أضرار واسعة وحرائق في مبان سكنية في والمناطق المحيطة بها، وأكد مجدداً دعوته لحلفاء أوكرانيا لتعزيز دفاعاتهم. (العربية)