عربي-دولي
بعد غارات روسيا.. زيلينسكي يدعو لتعزيز الدفاعات الجوية
Lebanon 24
29-11-2025
|
07:45
A-
A+
ذكر الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات، عندما ضربت
روسيا
أوكرانيا
مجدداً بـ36 صاروخاً وحوالي 600 طائرة مسيّرة.
وأضاف الرئيس الأوكراني أن الأهداف الرئيسية للهجمات التي وقعت الليلة الماضية كانت البنية التحتية للطاقة وأهداف مدنية.
وتحدث
زيلينسكي
أيضاً عن أضرار واسعة وحرائق في مبان سكنية في
كييف
والمناطق المحيطة بها، وأكد مجدداً دعوته لحلفاء أوكرانيا لتعزيز دفاعاتهم. (العربية)
