فرصٌ إقتصاديّة وإستثماريّة... الأردن يبدأ بناء مدينة كبرى
Lebanon 24
29-11-2025
|
09:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق
رئيس الوزراء الأردني
جعفر حسان
مشروع مدينة عمرة لمواكبة الحاجات السكانية المستقبلية في
المملكة
، والذي يفتح فرصا استثمارية واقتصادية واعدة.
واطلع حسان خلال زيارته اليوم لموقع مشروع مدينة عمرة، على مخطّطات المشاريع التي ستنشأ خلال المرحلة الأولى، والتي ستقام على مساحة 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم.
وستتولى الشركة
الأردنية
لتطوير المدن والمرافق الحكومية متابعة وتسهيل مراحل إنجازها، وسيبدأ العمل فيها مطلع العام المقبل وتمتد حتى عام 2029. (روسيا اليوم)
