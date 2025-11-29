22
وقفة احتجاجية داخل مجمّع تجاريّ في واشنطن لتسليط الضوء عما يجري في غزة
نفّذ ناشطون وقفة احتجاجية داخل أحد المجمّعات التجارية في العاصمة الأميركيّة
واشنطن
، في محاولة لكسر الصمت السياسي وإبراز الجرائم المستمرّة التي ترتكبها
إسرائيل
بحقّ المدنيين في غزّة.
وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة الرأي العام الأميركي بحقيقة أنّ المأساة في غزّة ليست مجرد حدث عابر، بل كارثة إنسانية متواصلة تستدعي تحركاً عاجلًا.
