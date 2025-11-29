Advertisement

عربي-دولي

لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 10:28
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن إسرائيل شهدت حالة تأهب قصوى خلال الأشهر الأخيرة عقب دخول مقاتلات صينية إلى الأراضي المصرية، والتي أفادت التقارير بأنها لم ترصدها الرادارات الإسرائيلية أو الأميركية.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن هذا الحدث أدى إلى مناقشات في تل أبيب لتقييم الوضع بشأن تأثير هذا التغيير على تصور إسرائيل للتفوق الجوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تخشى من بناء القوة المصرية.

ووفقا للمصدر ذاته نقلا عن تقارير، قالت الصحيفة إن مصر استكشفت خيارات لشراء طائرات مقاتلة من الجيل الخامس في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تعاونات محتملة مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية وتركيا بعضها يشمل جوانب الإنتاج المحلي أو التطوير المشترك.

ووفقا للتقارير، فإن الهدف هو الحفاظ على المرونة الاستراتيجية وتجنب الاعتماد الحصري على قوة واحدة.

وإلى جانب الصفقات الجديدة، تشير التقارير إلى أن مصر تعزز عملية بناء قوات واسعة النطاق منذ عام 2015، تشمل إضفاء الطابع الاحترافي على الوحدات، وتطوير أنظمة القيادة والسيطرة، وتوسيع قدرات المناورة في سيناء، وشراء معدات دفاع جوي من الولايات المتحدة وروسيا والصين.

ويتم تعزيز القوات البحرية بما في ذلك الغواصات والفرقاطات والسفن الأخرى كجزء من عملية التحديث نفسها.

ووفقا لهذه المنشورات، تسعى مصر إلى بناء قدرة ردع مستقلة والحفاظ على حرية العمل في منطقة تشهد تغيرا سريعا في موازين القوى.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية إن مصر تواصل تعزيز حضورها الجوي، حيث استلمت القوات الجوية مؤخرا ثلاث طائرات مقاتلة من طراز "رافال F3R"، من إنتاج شركة "داسو" الفرنسية.

وهذا التوريد في إطار صفقة أخرى بين باريس والقاهرة والتي ستستلم بموجبها مصر سربا من 30 طائرة، علما أن القاعرة تسلمت 18 طائرة حتى الآن، ومن المقرر تسليم 12 طائرة أخرى لاحقا.

وإلى جانب الطائرات، من المتوقع أن تتسلم مصر أيضا أنظمة أسلحة مصاحبة، بما في ذلك صواريخ جو-جو محسّنة يتراوح مداها بين 120 و145 كيلومترا تقريبا.
