عربي-دولي

ترامب يطلق فودكا خاصة به.. هذا سعرها

Lebanon 24
29-11-2025 | 10:42
أعلن إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن بدء تلقي طلبات شراء فودكا تحمل علامة ترامب التجارية. 
وكتب إريك ترامب، على صفحته على منصة "إكس": "يسرني أن أعلن أن فودكا ترامب متاحة للطلب المسبق".
 
ويمكن طلب زجاجة فودكا سعة 750 مل عبر الموقع الإلكتروني مقابل 47.45 دولار.
 
ويرجح أن يكون هذا السعر إشارة إلى أن ترامب هو الرئيس السابع والأربعون الحالي للولايات المتحدة، وكان سابقا الرئيس الخامس والأربعين. (روسيا اليوم) 
 

