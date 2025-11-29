21
عربي-دولي
10 إصابات فلسطينية في اعتداء مستوطنين قرب بيت لحم
Lebanon 24
29-11-2025
|
11:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
إصابة 10 فلسطينيين، اليوم السبت، في اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في منطقة خلة اللوز جنوب
بيت لحم
بالضفة الغربية المحتلة، موضحة أن بين الإصابات حالة واحدة بالرصاص الحي وتسع إصابات جراء الضرب.
من جهته
، قال الجيش
الإسرائيلي
في بيان مشترك مع الشرطة إنه أرسل قواته إلى مشارف بيت لحم بعد ورود تقارير عن "مواجهة عنيفة بين مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين"، مشيراً إلى أن الحادث تخلله رشق متبادل للحجارة وإطلاق نار باتجاه
الفلسطينيين
، قبل أن تعلن القوات المنطقة "عسكرية مغلقة" وتستخدم "وسائل تفريق الحشود" لوقف المواجهات.
