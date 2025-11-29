10 إصابات فلسطينية في اعتداء مستوطنين قرب بيت لحم

أعلنت إصابة 10 فلسطينيين، اليوم السبت، في اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في منطقة خلة اللوز جنوب بالضفة الغربية المحتلة، موضحة أن بين الإصابات حالة واحدة بالرصاص الحي وتسع إصابات جراء الضرب.

، قال الجيش في بيان مشترك مع الشرطة إنه أرسل قواته إلى مشارف بيت لحم بعد ورود تقارير عن "مواجهة عنيفة بين مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين"، مشيراً إلى أن الحادث تخلله رشق متبادل للحجارة وإطلاق نار باتجاه ، قبل أن تعلن القوات المنطقة "عسكرية مغلقة" وتستخدم "وسائل تفريق الحشود" لوقف المواجهات.