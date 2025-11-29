Advertisement

عربي-دولي

مقاتلات أميركية قرب فنزويلا.. هل اقتربت الحرب؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 11:58
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن الطائرات الحربية الأميركية تنفّذ دوريات شبه متواصلة في الأجواء الدولية القريبة من فنزويلا.
ويأتي ذلك بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها "مغلقاً بالكامل".
 
ترامب كان قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات في فنزويلا، مشيراً إلى أن عمليات برية ستبدأ "قريباً جداً"، وذلك بعد سماحه منذ أيلول بتوجيه ضربات استهدفت زوارق تقول واشنطن إنها لتجار مخدرات في مياه فنزويلا بالبحر الكاريبي، وأسفرت عن تدمير عشرات الزوارق ومقتل أكثر من 80 شخصاً. (روسيا اليوم)
