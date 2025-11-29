مقاتلات أميركية قرب فنزويلا.. هل اقتربت الحرب؟

ذكرت صحيفة " "، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن الطائرات الحربية الأميركية تنفّذ دوريات شبه متواصلة في الأجواء الدولية القريبة من .

ويأتي ذلك بعد دعوة الرئيس الأميركي ، السبت، شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها "مغلقاً بالكامل".

كان قد أعلن في وقت سابق أن تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات في فنزويلا، مشيراً إلى أن عمليات برية ستبدأ "قريباً جداً"، وذلك بعد سماحه منذ أيلول بتوجيه ضربات استهدفت زوارق تقول إنها لتجار مخدرات في مياه فنزويلا بالبحر ، وأسفرت عن تدمير عشرات الزوارق ومقتل أكثر من 80 شخصاً. (روسيا اليوم)