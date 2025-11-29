بدل "توماهوك".. عرض أميركي لأوكرانيا هذه تفاصيله

ذكرت صحيفة " " أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اقترح أن تسعى للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية من لمدة 10 سنوات، بدلاً من تزويدها بصواريخ "توماهوك"، موضحاً أن هذه الإعفاءات يمكن أن تخفف العبء عن الاقتصاد الأوكراني، في حين أن "حفنة من الصواريخ لن تحل شيئاً".

وشدد ويتكوف على أن الشراكة التجارية بين وأوكرانيا والولايات المتحدة يمكن أن تشكّل "حصناً ضد الصراعات"، داعياً كييف إلى انتهاج الدبلوماسية لحل النزاع.

ويستعد ويتكوف لزيارة ، حيث أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس سيجتمع مع المفاوضين الوافدين إلى العاصمة الروسية خلال النصف الأول من الأسبوع المقبل. (روسيا اليوم)