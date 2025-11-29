Advertisement

عربي-دولي

بدل "توماهوك".. عرض أميركي لأوكرانيا هذه تفاصيله

Lebanon 24
29-11-2025 | 12:02
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اقترح أن تسعى أوكرانيا للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية من واشنطن لمدة 10 سنوات، بدلاً من تزويدها بصواريخ "توماهوك"، موضحاً أن هذه الإعفاءات يمكن أن تخفف العبء عن الاقتصاد الأوكراني، في حين أن "حفنة من الصواريخ لن تحل شيئاً".
وشدد ويتكوف على أن الشراكة التجارية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة يمكن أن تشكّل "حصناً ضد الصراعات"، داعياً كييف إلى انتهاج الدبلوماسية لحل النزاع.
 
ويستعد ويتكوف لزيارة موسكو، حيث أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجتمع مع المفاوضين الأميركيين الوافدين إلى العاصمة الروسية خلال النصف الأول من الأسبوع المقبل. (روسيا اليوم)
