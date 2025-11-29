Advertisement

عربي-دولي

تقارير انتشرت.. ما صحة إطلاق إيران صواريخ باتجاه كردستان العراق؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1448623-639000480266091942.jpg
Doc-P-1448623-639000480266091942.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زعمت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأنَّ إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه منطقة كردستان العراق.
Advertisement


بدوره، نفى مصدرٌ مطلع في حرس الثورة الإيرانية عبر قناة "الميادين" كل الأخبار المُتداولة حول إطلاق صواريخ باليستية إيرانية نحو شمال العراق، واصفاً تلك الأنباء بـ"الشائعات التي تُروّجها منصات إعلاميَّة تابعة للعدو".


إلى ذلك، نقلت "الميادين" عن مصادر في إقليم كردستان العراق أنع "لا صحة للأنباء التي تحدّثت عن تعرّض الإقليم لقصف صاروخي".

مواضيع ذات صلة
رئيس إقليم كردستان العراق: الانتخابات التشريعية مهمة جدا لاستقرار العراق
lebanon 24
30/11/2025 10:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الأمن تطلق النار على مسيّرة قرب حقل خور مور للغاز في كردستان العراق
lebanon 24
30/11/2025 10:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق: قوات الأمن تطلق النار على مسيّرة قرب حقل للغاز في إقليم كردستان
lebanon 24
30/11/2025 10:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مطلع في حرس الثورة الإيراني: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إطلاق صواريخ بالستية إيرانية نحو شمال العراق (الميادين)
lebanon 24
30/11/2025 10:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24

إقليم كردستان العراق

كردستان العراق

إقليم كردستان

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-11-30
03:22 | 2025-11-30
03:08 | 2025-11-30
02:51 | 2025-11-30
02:25 | 2025-11-30
01:54 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24