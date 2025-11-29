"البديل لألمانيا" يحافظ على المركز الأول لثلاثة أشهر

أظهر استطلاع جديد لمعهد INSA لصالح صحيفة بيلد أن حزب "البديل من أجل " اليميني ما زال في صدارة نوايا التصويت بين الأحزاب للشهر الثالث على التوالي، بحصوله على دعم 27% من المشاركين، متقدماً على تحالف الاتحاد المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU) الذي نال 25%، فيما جاء الاجتماعي ثالثاً بـ15%.

Advertisement

، الذي أُجري بين 24 و28 نوفمبر وشمل 1198 مواطناً بهامش خطأ يبلغ 2.9 نقطة مئوية، أعاد "البديل" إلى مستوى الدعم القياسي الذي سجله في تشرين الاول الماضي، بعد أن كان لسنوات يخسر أمام كتلة الاتحاد المحافظ. ، الذي أُجري بين 24 و28 نوفمبر وشمل 1198 مواطناً بهامش خطأ يبلغ 2.9 نقطة مئوية، أعاد "البديل" إلى مستوى الدعم القياسي الذي سجله في تشرين الاول الماضي، بعد أن كان لسنوات يخسر أمام كتلة الاتحاد المحافظ.

ويأتي ذلك بعد انتخابات برلمانية مبكرة في 23 شباط فاز فيها تحالف CDU/CSU، وحلّ فيها "البديل" ثانياً بنسبة تاريخية بلغت 20.8%، بينما سجّل الحزب الديمقراطي الاجتماعي أسوأ نتائجه بـ16.4%، ودخل أيضاً كل من الخضر، اليسار، وحزب أقلية دنماركية-فريزية بمقعد واحد. (روسيا اليوم)