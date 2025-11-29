Advertisement

عربي-دولي

"البديل لألمانيا" يحافظ على المركز الأول لثلاثة أشهر

Lebanon 24
29-11-2025 | 15:18
أظهر استطلاع جديد لمعهد INSA لصالح صحيفة بيلد أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني ما زال في صدارة نوايا التصويت بين الأحزاب الألمانية للشهر الثالث على التوالي، بحصوله على دعم 27% من المشاركين، متقدماً على تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU) الذي نال 25%، فيما جاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي ثالثاً بـ15%.
الاستطلاع، الذي أُجري بين 24 و28 نوفمبر وشمل 1198 مواطناً بهامش خطأ يبلغ 2.9 نقطة مئوية، أعاد "البديل" إلى مستوى الدعم القياسي الذي سجله في تشرين الاول الماضي، بعد أن كان لسنوات يخسر أمام كتلة الاتحاد المحافظ.
 
ويأتي ذلك بعد انتخابات برلمانية مبكرة في 23 شباط فاز فيها تحالف CDU/CSU، وحلّ فيها "البديل" ثانياً بنسبة تاريخية بلغت 20.8%، بينما سجّل الحزب الديمقراطي الاجتماعي أسوأ نتائجه بـ16.4%، ودخل البرلمان أيضاً كل من الخضر، اليسار، وحزب أقلية دنماركية-فريزية بمقعد واحد. (روسيا اليوم)
