من هايد بارك إلى وايتهول.. لندن تهتف لفلسطين في اليوم الدولي للتضامن

شارك عشرات الآلاف في ، السبت، في مظاهرة جماهيرية حاشدة في لندن دعماً للشعب الفلسطيني، انطلقت من هايد بارك كورنر (Piccadilly) باتجاه وايتهول، تزامناً مع اليوم الدولي للتضامن مع . ورفع المشاركون لافتات تطالب بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف ما وصفوه بـ"التطهير العرقي" في فلسطين، وانتقدوا امتلاك للأسلحة النووية.

وتأتي المسيرة ضمن موجة متواصلة من الحراك الشعبي الداعم لفلسطين في المدن ، والتي تصاعدت حدتها مع الغضب من الحرب على غزة، حيث تحوّل التضامن خلال العامين الماضيين من احتجاجات عابرة إلى حركة اجتماعية واسعة وضاغطة على السياسات الرسمية.

ورغم محاولات التضييق واعتقال آلاف الناشطين، خصوصاً من حركة "العمل المباشر من أجل فلسطين"، تواصلت المطالبة بوقف إطلاق النار ورفعت دعاوى أمام المحكمة ضد الحكومة، فيما تشير بيانات الحركات التضامنية إلى تنظيم 23 مظاهرة مركزية كبرى في لندن هذا العام، إلى جانب اتساع الاعتصامات الطلابية في الجامعات ومراجعة بعض الإدارات لعلاقاتها مع مؤسسات إسرائيلية.



ويُحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل عام، بالتزامن مع تاريخ قرار بتقسيم فلسطين عام 1947، عبر فعاليات ومسيرات ومؤتمرات في مختلف دول العالم للمطالبة بإنهاء والانتهاكات ودعم سلام عادل ودائم في المنطقة. (روسيا اليوم)