من هايد بارك إلى وايتهول.. لندن تهتف لفلسطين في اليوم الدولي للتضامن
Lebanon 24
29-11-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك عشرات الآلاف في
بريطانيا
، السبت، في مظاهرة جماهيرية حاشدة في لندن دعماً للشعب الفلسطيني، انطلقت من هايد بارك كورنر (Piccadilly) باتجاه وايتهول، تزامناً مع اليوم الدولي للتضامن مع
فلسطين
. ورفع المشاركون لافتات تطالب بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف ما وصفوه بـ"التطهير العرقي" في فلسطين، وانتقدوا امتلاك
إسرائيل
للأسلحة النووية.
وتأتي المسيرة ضمن موجة متواصلة من الحراك الشعبي الداعم لفلسطين في المدن
البريطانية
، والتي تصاعدت حدتها مع الغضب من الحرب على غزة، حيث تحوّل التضامن خلال العامين الماضيين من احتجاجات عابرة إلى حركة اجتماعية واسعة وضاغطة على السياسات الرسمية.
ورغم محاولات التضييق واعتقال آلاف الناشطين، خصوصاً من حركة "العمل المباشر من أجل فلسطين"، تواصلت المطالبة بوقف إطلاق النار ورفعت دعاوى أمام المحكمة
العليا
ضد الحكومة، فيما تشير بيانات الحركات التضامنية إلى تنظيم 23 مظاهرة مركزية كبرى في لندن هذا العام، إلى جانب اتساع الاعتصامات الطلابية في الجامعات ومراجعة بعض الإدارات لعلاقاتها مع مؤسسات إسرائيلية.
ويُحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل عام، بالتزامن مع تاريخ قرار
الأمم المتحدة
بتقسيم فلسطين عام 1947، عبر فعاليات ومسيرات ومؤتمرات في مختلف دول العالم للمطالبة بإنهاء
الاحتلال
والانتهاكات ودعم سلام عادل ودائم في المنطقة. (روسيا اليوم)
