مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم استهدف صهاريج وقود قرب أربيل

أعلنت في مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم استهدف صهاريج وقود في منطقة غوير قرب أربيل، السبت.

Advertisement

وأوضحت في بيان أن "جهات خارجية ومحلية" تحاول إثارة الفوضى، مشيرة إلى أن آخر حلقات التخريب بدأت باستهداف حقل كورمور للغاز بهدف تعطيل توليد الكهرباء في الإقليم.

وأضافت أن مجموعة من "مثيري الشغب" أقدمت، بتحريض داخلي وخارجي، على قطع طريق صهاريج الوقود والمواطنين في غوير وإطلاق النار على المارة والمسافرين، مؤكدة أن حكومة الإقليم ستضع حداً لهذه الأعمال، وأن التعامل مع المتورطين سيتم وفق القوانين المعمول بها، "ولا أحد فوق القانون". (سكاي نيوز)