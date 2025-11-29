Advertisement

عربي-دولي

مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم استهدف صهاريج وقود قرب أربيل

Lebanon 24
29-11-2025 | 16:48
A-
A+
Doc-P-1448684-639000569866716043.png
Doc-P-1448684-639000569866716043.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم استهدف صهاريج وقود في منطقة غوير قرب أربيل، السبت.
Advertisement
 
وأوضحت في بيان أن "جهات خارجية ومحلية" تحاول إثارة الفوضى، مشيرة إلى أن آخر حلقات التخريب بدأت باستهداف حقل كورمور للغاز بهدف تعطيل توليد الكهرباء في الإقليم.
 
وأضافت أن مجموعة من "مثيري الشغب" أقدمت، بتحريض داخلي وخارجي، على قطع طريق صهاريج الوقود والمواطنين في غوير وإطلاق النار على المارة والمسافرين، مؤكدة أن حكومة الإقليم ستضع حداً لهذه الأعمال، وأن التعامل مع المتورطين سيتم وفق القوانين المعمول بها، "ولا أحد فوق القانون". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رويترز: مثيرو شغب يهاجمون صهاريج وقود في إقليم كردستان العراق مما أسفر عن مقتل شخص واحد
lebanon 24
30/11/2025 10:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم أوكراني على روستوف
lebanon 24
30/11/2025 10:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في هجوم روسي على خاركيف
lebanon 24
30/11/2025 10:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر أمنية وطبية: مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الأمن خلال احتجاج أمام مصفاة لاناز قرب أربيل
lebanon 24
30/11/2025 10:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24

إقليم كردستان العراق

وزارة الداخلية

كردستان العراق

إقليم كردستان

سكاي نيوز

سكاي نيو

كردستان

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-11-30
03:22 | 2025-11-30
03:08 | 2025-11-30
02:51 | 2025-11-30
02:25 | 2025-11-30
01:54 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24