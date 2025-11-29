21
عربي-دولي
هجوم مسلّح على حانة بالمكسيك
Lebanon 24
29-11-2025
|
23:59
A-
A+
قُتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجوم مسلّح استهدف حانة في بلدية
تولا
بولاية هيدالغو وسط
المكسيك
، بحسب ما أفادت إذاعة "فورمولا".
وأوضحت الإذاعة أن 4 أشخاص فارقوا الحياة في موقع الهجوم، بينما توفي اثنان آخران متأثرين بجروحهما بعد نقلهما في حالة حرجة إلى مستشفيات في تولا وتيبخا.
ووفق رواية شرطة البلدية، وصل مسلحون على متن سيارتين من نوع "بيك أب" وفتحوا النار بشكل مفاجئ على رواد الحانة، ما حال دون تمكن الكثيرين من الاحتماء، وأدى إلى إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بطلقات نارية.
المهاجمون فرّوا إلى جهة مجهولة، فيما أطلقت السلطات عمليات بحث موسعة في المنطقة، وطوّقت الشرطة مكان الحادث بمشاركة فرق الأدلة الجنائية. (روسيا اليوم)
