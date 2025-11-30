بالصور: إيرانيون اخترقوا سيارة عالم نووي إسرائيلي.. وتركوا له هدية!

ذكرت مجموعة القرصنة "حنظلة" أنها تمكنت من اقتحام سيارة العالم غيرتز، كبير المهندسين في للأبحاث النووية، وتركت داخلها باقة من الزهور ورسالة تهديد.

وأوضحت وكالة "إيسنا" أن المجموعة حصلت على بيانات غيرتز بعد اختراق نظام المركز النووي، قبل أن تنشر على تطبيق " " رسالة موجهة إليه جاء فيها: "استلمت الباقة منا بالأمس، بدت غير مؤذية، لكنك شعرت بثقلها وبوجود من وضعها".