بالصور: إيرانيون اخترقوا سيارة عالم نووي إسرائيلي.. وتركوا له هدية!

Lebanon 24
30-11-2025 | 00:17
ذكرت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة" أنها تمكنت من اقتحام سيارة العالم النووي الإسرائيلي إسحاق غيرتز، كبير المهندسين في مركز سوريك للأبحاث النووية، وتركت داخلها باقة من الزهور ورسالة تهديد.
وأوضحت وكالة "إيسنا" أن المجموعة حصلت على بيانات غيرتز بعد اختراق نظام المركز النووي، قبل أن تنشر على تطبيق "تلغرام" رسالة موجهة إليه جاء فيها: "استلمت الباقة منا بالأمس، بدت غير مؤذية، لكنك شعرت بثقلها وبوجود من وضعها".
 
وأضافت المجموعة: "نحن نسير في شوارعكم، نتنفس هواءكم، ونقف في أماكن ظننتم أنها منيعة"، قبل أن تختم بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي مفادها أن عليه "أن يهتم أقل بالسيطرة على الناس وأكثر بإطعامهم، فالجوع من تحته يزداد قوة كل ساعة". (روسيا اليوم)
