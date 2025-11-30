23
إقتصاد
مجاعة جماعية تهدد ملايين البشر
Lebanon 24
30-11-2025
|
03:48
A-
A+
أقرّ
أوليغ
كوبياكوف، مدير الاتصال مع
روسيا
في
منظمة الأغذية والزراعة
التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، بعجز
المجتمع الدولي
عن معالجة المجاعة، عازياً ذلك إلى الحروب والكوارث الطبيعية وتداعيات جائحة
كورونا
والصدمات الجيوسياسية والاقتصادية التي رفعت أسعار الغذاء بشكل حاد.
وأوضح أن عدد من يعانون من الجوع في عام 2024 تراوح بين 638 و720 مليون شخص، بمتوسط 673 مليوناً، أي ما يعادل نحو 7.8–8.8% من سكان العالم، مع تراجع طفيف مقارنة بعامي 2022 و2023.
وأشار كوبياكوف إلى أن التقديرات الأولية لعام 2025 تفيد بأن أكثر من 735 مليون إنسان، أي نحو 9.1% من سكان العالم، سيفتقرون للغذاء الكافي، محذّراً من أنه بحلول 2030 قد يعاني 512 مليون شخص من سوء تغذية مزمن، 60% منهم في
أفريقيا
.
ولفت إلى أن الدول الأكثر خطورة اليوم هي
فلسطين
(قطاع غزة)،
السودان
،
جنوب السودان
، هايتي ومالي، مؤكداً أن نحو مليوني شخص في غزة وحدها مهددون بالموت جوعاً، ما يستدعي تكثيف
التعاون الدولي
وزيادة التمويل المخصّص للزراعة والبنية التحتية لسلاسل الغذاء. (روسيا اليوم)
