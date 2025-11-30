مجاعة جماعية تهدد ملايين البشر

أقرّ كوبياكوف، مدير الاتصال مع في التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، بعجز عن معالجة المجاعة، عازياً ذلك إلى الحروب والكوارث الطبيعية وتداعيات جائحة والصدمات الجيوسياسية والاقتصادية التي رفعت أسعار الغذاء بشكل حاد.

Advertisement

وأوضح أن عدد من يعانون من الجوع في عام 2024 تراوح بين 638 و720 مليون شخص، بمتوسط 673 مليوناً، أي ما يعادل نحو 7.8–8.8% من سكان العالم، مع تراجع طفيف مقارنة بعامي 2022 و2023.



وأشار كوبياكوف إلى أن التقديرات الأولية لعام 2025 تفيد بأن أكثر من 735 مليون إنسان، أي نحو 9.1% من سكان العالم، سيفتقرون للغذاء الكافي، محذّراً من أنه بحلول 2030 قد يعاني 512 مليون شخص من سوء تغذية مزمن، 60% منهم في .

ولفت إلى أن الدول الأكثر خطورة اليوم هي (قطاع غزة)، ، ، هايتي ومالي، مؤكداً أن نحو مليوني شخص في غزة وحدها مهددون بالموت جوعاً، ما يستدعي تكثيف وزيادة التمويل المخصّص للزراعة والبنية التحتية لسلاسل الغذاء. (روسيا اليوم)