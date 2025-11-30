18
عربي-دولي
بعد طلب "العفو"… هذا هو المسار القانوني أمام نتنياهو
Lebanon 24
30-11-2025
|
09:48
قدّم
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
طلبًا رسميًا إلى الرئيس
إسحاق
هرتسوغ للعفو عنه في محاكمته المستمرة منذ سنوات بملفات فساد، معتبرًا أنّ الإجراءات الجنائية باتت تعيق قدرته على إدارة
شؤون الدولة
وأن العفو "يخدم المصلحة العامة".
وينفي
نتنياهو
تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، فيما أكد محاموه في رسالتهم إلى
مكتب الرئيس
أنه لا يزال مقتنعًا بأن المحاكمة ستنتهي بتبرئته. إلا أن مسار العفو يشمل سلسلة إجراءات قانونية معقّدة تمتد لأسابيع، تبدأ من استلام الطلب في بيت الرئيس، مرورًا بإحالته إلى
وزارة العدل
لجمع الآراء من جهات حكومية مختلفة، ثم إعداد تقارير المستشارين القانونيين وصولًا إلى التوصية النهائية التي ترفع للرئيس قبل إصدار القرار وخطاب التبليغ.
ويتضمن المسار مراجعات دقيقة تشمل الأبعاد القانونية والعامة والقيمية والأخلاقية وتأثير العفو على ثقة الجمهور بالقضاء، وقد تُعقد جلسة نقاش موسعة في الحالات الحساسة بمشاركة الرئيس والمستشارين القانونيين.
وأكد مكتب هرتسوغ استلام الطلب وإحالته إلى وزارة العدل وفق الأصول، فيما يرى فريق دفاع نتنياهو أن استمرار المحاكمة فاقم الانقسامات الداخلية وأن وقفها ضروري لـ"تحقيق المصالحة الوطنية"، إضافة إلى أن جلسات المحكمة تشكل "عبئًا ثقيلًا" على رئيس الوزراء خلال ممارسته مهامه.
ورغم أن العفو
في إسرائيل
يُمنح عادة بعد صدور حكم نهائي، يراهن نتنياهو على أن للرئيس صلاحية التدخل "عندما تكون المصلحة العامة على المحك"، وفق تعبير فريقه القانوني.
