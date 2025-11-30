Advertisement

بدأ فريق مشترك من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة ، تنفيذ معاينة ميدانية في منطقة الخط الأصفر بمدينة بيت لاهيا شمالي ، لتحديد موقع جثة أسير إسرائيلي، وذلك بعد إعلان استخراج جثث 7 أسرى إسرائيليين من مناطق تقع داخل نطاق سيطرة الجيش .وتزامنت هذه التطورات مع تسريبات نشرها موقع والا عن مصدر أمني إسرائيلي أكد أن جهات سياسية وأمنية في أبلغت خلال اجتماعات مغلقة بأنها لن تنتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قبل استعادة جميع الأسرى. وأشار المصدر إلى أن تضغط عبر والوسطاء على حماس لاستعادة الجثث المتبقية، من دون أي تقدم ملموس حتى الآن.وبحسب التسريبات، فإن خيارات تل أبيب مقيدة، في ظل اعتقاد بأن واشنطن لن تسمح باستئناف القتال للضغط على حماس، مع رغبة الإدارة الأميركية في دفع الاتفاق إلى مرحلته الثانية. كما لفتت المصادر إلى أن القيادة السياسية لم تبحث بعد السيناريوهات التي وضعها الجيش في حال تعذر استعادة باقي الجثث.وكان مكتب بنيامين نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي استلام رفات الأسير درود أور، أحد الأسرى الثلاثة الذين بقوا في غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعتْه الولايات المتحدة.، قال الناطق باسم حركة حماس حازم إن تسليم الجثة يأتي ضمن " الحركة بإنهاء مسار التبادل بشكل كامل"، داعيًا الوسطاء للضغط على إسرائيل لاحترام بنود الاتفاق ووقف الانتهاكات. وأكدت مصادر في حماس أن فرقها تواصل البحث عن جثث الأسرى تمهيدًا لتسليمها عبر الوسطاء.