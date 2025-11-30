Advertisement

عربي-دولي

بيني غانتس يشن هجوما لاذعا على نتنياهو: طلبه زائف تماما

Lebanon 24
30-11-2025 | 13:52
قال رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلم أن طلب العفو لا يتوافق مع الإجراءات المتبعة في إسرائيل، وأنه زائف تماما.
وأضاف: "يهدف الطلب إلى صرف أنظار الجمهور عن قانون الإعفاء من التجنيد الذي يدفع به قُدُماً على حساب أولادنا".

وتابع: "إنه يتصرف كرجال الإطفاء الذين يشعلون الحريق ثم يطالبون برسوم حماية لإطفائه".
 
