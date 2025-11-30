بيني غانتس يشن هجوما لاذعا على نتنياهو: طلبه زائف تماما

Advertisement

قال "أزرق أبيض" ، الأحد، إن رئيس الوزراء يعلم أن طلب العفو لا يتوافق مع الإجراءات المتبعة ، وأنه زائف تماما.وأضاف: "يهدف الطلب إلى صرف أنظار الجمهور عن قانون الإعفاء من التجنيد الذي يدفع به قُدُماً على حساب أولادنا".وتابع: "إنه يتصرف كرجال الإطفاء الذين يشعلون الحريق ثم يطالبون برسوم حماية لإطفائه".