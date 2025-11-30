Advertisement

عربي-دولي

رسائل تحذيرية للبنان.. الحكومة الإسرائيلية: حزب الله يجرنا للحرب

Lebanon 24
30-11-2025 | 15:53
صرح المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، هاني مرزوق، الأحد، بأن حزب الله يجر إسرائيل للحرب.
وقال مرزوق لـ"العربية" إن "حزب الله يعيد بناء الأنفاق وإعادة التسليح".
كما أضاف أن "حزب الله يعمل الآن على شل الدولة اللبنانية".

رسالة تحذير
يأتي ذلك فيما وجهت إسرائيل رسالة تحذير إلى الدولة اللبنانية، عبر الولايات المتحدة، بأنها ستوسع ضرباتها على الأراضي اللبنانية إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، وفق ما أفادت مصادر إسرائيلية.

فقد أبلغت تل أبيب بيروت بنيتها "توسيع الهجمات إذا لم يتحرك لبنان بفاعلية ضد حزب الله"، حسب ما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" بوقت سابق الأحد.

كما هدد الجانب الإسرائيلي باستهداف مواقع امتنع عن مهاجمتها حتى الآن، بفعل الضغط الأميركي.

إلى ذلك، ألمحت المصادر إلى احتمال أن يأتي هذا التحرك الإسرائيلي بعد زيارة بابا الفاتيكان ليو إلى لبنان.
