رسائل تحذيرية للبنان.. الحكومة الإسرائيلية: حزب الله يجرنا للحرب

وقال مرزوق لـ"العربية" إن "حزب الله يعيد بناء الأنفاق وإعادة التسليح". صرح المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة ، هاني ، الأحد، بأن يجر للحرب.وقال مرزوق لـ"العربية" إن "حزب الله يعيد بناء الأنفاق وإعادة التسليح".

كما أضاف أن "حزب الله يعمل الآن على شل ".



رسالة تحذير

يأتي ذلك فيما وجهت إسرائيل رسالة تحذير إلى الدولة ، عبر ، بأنها ستوسع ضرباتها على الأراضي اللبنانية إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، وفق ما أفادت مصادر إسرائيلية.



فقد أبلغت بنيتها "توسيع الهجمات إذا لم يتحرك بفاعلية ضد حزب الله"، حسب ما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" بوقت سابق الأحد.



كما هدد الجانب باستهداف مواقع امتنع عن مهاجمتها حتى الآن، بفعل الضغط الأميركي.



إلى ذلك، ألمحت المصادر إلى احتمال أن يأتي هذا التحرك الإسرائيلي بعد زيارة ليو إلى لبنان.