في سوريا.. واشنطن تعلن استهداف مخازن أسلحة لتنظيم داعش
30-11-2025
15:57
أعلن الجيش الأميركي، أنه دمر الأسبوع الماضي 15 موقعا تضم مخازن أسلحة تابعة لتنظيم داعش في
جنوب سوريا
.
وذكرت
القيادة المركزية
الأميركية، أنها حددت بالتعاون مع القوات
السورية
منشآت التخزين في أنحاء محافظة ريف
دمشق
ودمرتها خلال عدة غارات جوية وتفجيرات برية نُفذت خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر.
وأضافت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "دمرت العملية المشتركة أكثر من 130 قذيفة مورتر وصاروخ، والعديد من البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والألغام المضادة للدبابات ومواد صنع عبوات ناسفة بدائية الصنع".
