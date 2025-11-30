في سوريا.. واشنطن تعلن استهداف مخازن أسلحة لتنظيم داعش

Advertisement

أعلن الجيش الأميركي، أنه دمر الأسبوع الماضي 15 موقعا تضم مخازن أسلحة تابعة لتنظيم داعش في .وذكرت الأميركية، أنها حددت بالتعاون مع القوات منشآت التخزين في أنحاء محافظة ريف ودمرتها خلال عدة غارات جوية وتفجيرات برية نُفذت خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر.وأضافت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "دمرت العملية المشتركة أكثر من 130 قذيفة مورتر وصاروخ، والعديد من البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والألغام المضادة للدبابات ومواد صنع عبوات ناسفة بدائية الصنع".