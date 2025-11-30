19
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مدير أمن السويداء: نحاول وقف التصعيد
Lebanon 24
30-11-2025
|
16:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد التوترات الأمنية التي شهدتها محافظة
السويداء
جنوب سوريا
خلال الساعات الماضية، شدد مدير أمن السويداء، سليمان
عبد الباقي
، على أن شيخ عقل
الموحدين الدروز
"
حكمت الهجري
هو السبب في ما حدث بالمحافظة".
Advertisement
وقال عبد الباقي لـ"العربية" الأحد إن "
الدولة السورية
قادرة على الحسم لكن نريد تجنب الدماء"، مؤكداً: "نحاول وقف التصعيد قدر الإمكان".
كما أضاف أن هناك 7 آلاف عنصر خارج عن القانون بالمحافظة، مردفاً أن "العصابات تختبئ بين بيوت المدنيين بالسويداء".
مهاجمة منزله
كذلك مضى عبد الباقي بالقول إن "العصابات حاولت اختطاف والدي وهاجمت منزلي"، كاشفاً: "أخلينا منزلنا بالمحافظة تجنباً لإراقة الدماء".
كما تابع: "دفعنا ثمن إعاقة عمل الدولة بالمحافظة".
فيما أوضح أن "لا علاقة للدولة
السورية
بمن اعتقلتهم قوات الهجري".
كذلك بيّن قائلاً: "سنتخذ قريباً إجراءات ضد العصابات بالمحافظة". في حين ختم مشدداً على أن "السويداء
سورية
وسنبسط سيطرتنا عليها".
مواضيع ذات صلة
مدير أمن السويداء: العصابات تختبئ بين بيوت المدنيين بالمحافظة
Lebanon 24
مدير أمن السويداء: العصابات تختبئ بين بيوت المدنيين بالمحافظة
01/12/2025 03:46:13
01/12/2025 03:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتحام منزل مدير أمن محافظة السويداء
Lebanon 24
اقتحام منزل مدير أمن محافظة السويداء
01/12/2025 03:46:13
01/12/2025 03:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير مديرية الأمن في السويداء للحدث: نتجنب إدخال المدنيين بالتصعيد الحاصل
Lebanon 24
مدير مديرية الأمن في السويداء للحدث: نتجنب إدخال المدنيين بالتصعيد الحاصل
01/12/2025 03:46:13
01/12/2025 03:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير إف بي آي: نعتبر الحادث مسألة أمن قومي وأبلغنا ترامب بالتحقيقات
Lebanon 24
مدير إف بي آي: نعتبر الحادث مسألة أمن قومي وأبلغنا ترامب بالتحقيقات
01/12/2025 03:46:13
01/12/2025 03:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الموحدين الدروز
الدولة السورية
حكمت الهجري
عبد الباقي
جنوب سوريا
الدولة ال
السويداء
الموحدين
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية السورية: أكثر من 1000 غارة إسرائيلية منذ سنة
Lebanon 24
الخارجية السورية: أكثر من 1000 غارة إسرائيلية منذ سنة
16:55 | 2025-11-30
30/11/2025 04:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة أردنية تطالب باستعادة جثمان ابنها الذي لقي مصرعه في المعارك شرق أوكرانيا
Lebanon 24
عائلة أردنية تطالب باستعادة جثمان ابنها الذي لقي مصرعه في المعارك شرق أوكرانيا
16:35 | 2025-11-30
30/11/2025 04:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا.. واشنطن تعلن استهداف مخازن أسلحة لتنظيم داعش
Lebanon 24
في سوريا.. واشنطن تعلن استهداف مخازن أسلحة لتنظيم داعش
15:57 | 2025-11-30
30/11/2025 03:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مباحثات في فلوريدا بشأن حرب أوكرانيا.. اجواء ايجابية
Lebanon 24
مباحثات في فلوريدا بشأن حرب أوكرانيا.. اجواء ايجابية
15:55 | 2025-11-30
30/11/2025 03:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل تحذيرية للبنان.. الحكومة الإسرائيلية: حزب الله يجرنا للحرب
Lebanon 24
رسائل تحذيرية للبنان.. الحكومة الإسرائيلية: حزب الله يجرنا للحرب
15:53 | 2025-11-30
30/11/2025 03:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
00:37 | 2025-11-30
30/11/2025 12:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل انطلاقها إلى لبنان.. خلل يُصيب "الطائرة البابوية"
Lebanon 24
قبيل انطلاقها إلى لبنان.. خلل يُصيب "الطائرة البابوية"
01:27 | 2025-11-30
30/11/2025 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
06:00 | 2025-11-30
30/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2025-11-30
الخارجية السورية: أكثر من 1000 غارة إسرائيلية منذ سنة
16:35 | 2025-11-30
عائلة أردنية تطالب باستعادة جثمان ابنها الذي لقي مصرعه في المعارك شرق أوكرانيا
15:57 | 2025-11-30
في سوريا.. واشنطن تعلن استهداف مخازن أسلحة لتنظيم داعش
15:55 | 2025-11-30
مباحثات في فلوريدا بشأن حرب أوكرانيا.. اجواء ايجابية
15:53 | 2025-11-30
رسائل تحذيرية للبنان.. الحكومة الإسرائيلية: حزب الله يجرنا للحرب
14:51 | 2025-11-30
تأهب على جبهتي سوريا ولبنان.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
فيديو
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 03:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
01/12/2025 03:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
01/12/2025 03:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24