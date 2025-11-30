Advertisement

عربي-دولي

مدير أمن السويداء: نحاول وقف التصعيد

Lebanon 24
30-11-2025 | 16:23
Doc-P-1449088-639001418814869980.webp
Doc-P-1449088-639001418814869980.webp photos 0
بعد التوترات الأمنية التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا خلال الساعات الماضية، شدد مدير أمن السويداء، سليمان عبد الباقي، على أن شيخ عقل الموحدين الدروز "حكمت الهجري هو السبب في ما حدث بالمحافظة".
وقال عبد الباقي لـ"العربية" الأحد إن "الدولة السورية قادرة على الحسم لكن نريد تجنب الدماء"، مؤكداً: "نحاول وقف التصعيد قدر الإمكان".
كما أضاف أن هناك 7 آلاف عنصر خارج عن القانون بالمحافظة، مردفاً أن "العصابات تختبئ بين بيوت المدنيين بالسويداء".

مهاجمة منزله
كذلك مضى عبد الباقي بالقول إن "العصابات حاولت اختطاف والدي وهاجمت منزلي"، كاشفاً: "أخلينا منزلنا بالمحافظة تجنباً لإراقة الدماء".

كما تابع: "دفعنا ثمن إعاقة عمل الدولة بالمحافظة".

فيما أوضح أن "لا علاقة للدولة السورية بمن اعتقلتهم قوات الهجري".

كذلك بيّن قائلاً: "سنتخذ قريباً إجراءات ضد العصابات بالمحافظة". في حين ختم مشدداً على أن "السويداء سورية وسنبسط سيطرتنا عليها".
