مدير أمن السويداء: نحاول وقف التصعيد

وقال عبد الباقي لـ"العربية" الأحد إن " قادرة على الحسم لكن نريد تجنب الدماء"، مؤكداً: "نحاول وقف التصعيد قدر الإمكان". بعد التوترات الأمنية التي شهدتها محافظة خلال الساعات الماضية، شدد مدير أمن السويداء، سليمان ، على أن شيخ عقل " هو السبب في ما حدث بالمحافظة".وقال عبد الباقي لـ"العربية" الأحد إن " قادرة على الحسم لكن نريد تجنب الدماء"، مؤكداً: "نحاول وقف التصعيد قدر الإمكان".

كما أضاف أن هناك 7 آلاف عنصر خارج عن القانون بالمحافظة، مردفاً أن "العصابات تختبئ بين بيوت المدنيين بالسويداء".



مهاجمة منزله

كذلك مضى عبد الباقي بالقول إن "العصابات حاولت اختطاف والدي وهاجمت منزلي"، كاشفاً: "أخلينا منزلنا بالمحافظة تجنباً لإراقة الدماء".



كما تابع: "دفعنا ثمن إعاقة عمل الدولة بالمحافظة".



فيما أوضح أن "لا علاقة للدولة بمن اعتقلتهم قوات الهجري".



كذلك بيّن قائلاً: "سنتخذ قريباً إجراءات ضد العصابات بالمحافظة". في حين ختم مشدداً على أن "السويداء وسنبسط سيطرتنا عليها".