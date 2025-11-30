عائلة أردنية تطالب باستعادة جثمان ابنها الذي لقي مصرعه في المعارك شرق أوكرانيا

Advertisement

كشف نجل أحد المجندين في ، اليوم الأحد، تفاصيل مقتل والده بالمعارك بين وموسكو.وقال أواب رائد رمزي حماد، "والدي قتل في جبهة باخموت شرق "، وطالب باستلام جثة والده لدفنها في الأراضي .كما أوضح أن والده لم تكن له خلفية عسكرية وغرر به بمبلغ ضخم للعمل في وظيفة إدارية ليجد نفسه في وسط المعارك، مضيفاً "والدي تم الزج به في الصفوف الأمامية بالمعارك".ولم يُعرف مصير جثمان حماد، الذي كان قد غادر إلى روسيا في 15 آب، بعد استدراجه من مجموعة روسية على تطبيق "تليغرام"، للعمل في وظيفة إدارية مع القوات الروسية مقابل حوافز مالية كبيرة، ليتضح لاحقا أن المهمة هي القتال في صفوف الجيش الروسي في حربه مع أوكرانيا.وكانت الحكومة الأردنية أعلنت رسمياً، يوم الخميس، مقتل اثنين من مواطنيها بعد تجنيدهما للقتال في الجيش الروسي، مطالبة السلطات الروسية بوقف عمليات التجنيد وإنهاء تجنيد أي شخص تم تجنيده بالفعل.وقال الناطق الرسمي باسم وشؤون المغتربين المجالي، في بيان رسمي: "الوزارة تتابع عن كثب عمليات تغرير بمواطنين أردنيين من قبل جهات خارجية بغرض التجنيد غير الشرعي ما يعد مخالفة للقانون والقانون الدولي وتعريضًا لحياة المواطنين للخطر".كما أوضح المجالي أن "الوزارة طالبت السلطات الروسية بالتوقف عن تجنيد الأردنيين وإنهاء تجنيد أيّ مواطن أردني جُند سابقا في الجيش الروسي"، مؤكدة أنها "ستتخذ جميع الإجراءات المتاحة لوقف هذه العملية"، ومشيرة إلى متابعتها التفاصيل المتعلقة بمقتل المواطنين الاثنين.ودعت الوزارة المواطنين إلى "الإبلاغ عن أية محاولات لتجنيدهم في الجيش الروسي، محذّرة من التعامل معها لما في ذلك من خطر على حياة المواطنين وما يمثّله من خرق للقانون". (الحدث)