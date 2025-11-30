الخارجية السورية: أكثر من 1000 غارة إسرائيلية منذ سنة

Advertisement

كشف الباحث الاستراتيجي في ، عبيدة غضبان، الأحد أن نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط .وقال غضبان لـ"العربية" إن الضربات هدفها إضعاف .فيما أضاف: "نريد تطمينات من الجانب ووقف التوغلات".