عربي-دولي

الخارجية السورية: أكثر من 1000 غارة إسرائيلية منذ سنة

Lebanon 24
30-11-2025 | 16:55
كشف الباحث الاستراتيجي في وزارة الخارجية السورية، عبيدة غضبان، الأحد أن إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام بشار الأسد.
وقال غضبان لـ"العربية" إن الضربات الإسرائيلية هدفها إضعاف سوريا.

فيما أضاف: "نريد تطمينات من الجانب الإسرائيلي ووقف التوغلات".
