19
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الخارجية السورية: أكثر من 1000 غارة إسرائيلية منذ سنة
Lebanon 24
30-11-2025
|
16:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الباحث الاستراتيجي في
وزارة الخارجية السورية
، عبيدة غضبان، الأحد أن
إسرائيل
نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط
نظام بشار الأسد
.
Advertisement
وقال غضبان لـ"العربية" إن الضربات
الإسرائيلية
هدفها إضعاف
سوريا
.
فيما أضاف: "نريد تطمينات من الجانب
الإسرائيلي
ووقف التوغلات".
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية للعربية: إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام الأسد
Lebanon 24
الخارجية السورية للعربية: إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام الأسد
01/12/2025 03:46:27
01/12/2025 03:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطوط الأميركية: تأجيل أكثر من 1000 رحلة لليوم الخامس على التوالي
Lebanon 24
الخطوط الأميركية: تأجيل أكثر من 1000 رحلة لليوم الخامس على التوالي
01/12/2025 03:46:27
01/12/2025 03:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 20 غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 20 غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس
01/12/2025 03:46:27
01/12/2025 03:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان سنة ثانية لوقف النار: غارات على الجنوب هي الأوسع منذ اغتيال الطبطبائي
Lebanon 24
لبنان سنة ثانية لوقف النار: غارات على الجنوب هي الأوسع منذ اغتيال الطبطبائي
01/12/2025 03:46:27
01/12/2025 03:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية السورية
نظام بشار الأسد
وزارة الخارجية
الإسرائيلية
بشار الأسد
الإسرائيلي
إسرائيل
السورية
قد يعجبك أيضاً
عائلة أردنية تطالب باستعادة جثمان ابنها الذي لقي مصرعه في المعارك شرق أوكرانيا
Lebanon 24
عائلة أردنية تطالب باستعادة جثمان ابنها الذي لقي مصرعه في المعارك شرق أوكرانيا
16:35 | 2025-11-30
30/11/2025 04:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير أمن السويداء: نحاول وقف التصعيد
Lebanon 24
مدير أمن السويداء: نحاول وقف التصعيد
16:23 | 2025-11-30
30/11/2025 04:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا.. واشنطن تعلن استهداف مخازن أسلحة لتنظيم داعش
Lebanon 24
في سوريا.. واشنطن تعلن استهداف مخازن أسلحة لتنظيم داعش
15:57 | 2025-11-30
30/11/2025 03:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مباحثات في فلوريدا بشأن حرب أوكرانيا.. اجواء ايجابية
Lebanon 24
مباحثات في فلوريدا بشأن حرب أوكرانيا.. اجواء ايجابية
15:55 | 2025-11-30
30/11/2025 03:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل تحذيرية للبنان.. الحكومة الإسرائيلية: حزب الله يجرنا للحرب
Lebanon 24
رسائل تحذيرية للبنان.. الحكومة الإسرائيلية: حزب الله يجرنا للحرب
15:53 | 2025-11-30
30/11/2025 03:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
00:37 | 2025-11-30
30/11/2025 12:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل انطلاقها إلى لبنان.. خلل يُصيب "الطائرة البابوية"
Lebanon 24
قبيل انطلاقها إلى لبنان.. خلل يُصيب "الطائرة البابوية"
01:27 | 2025-11-30
30/11/2025 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
06:00 | 2025-11-30
30/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:35 | 2025-11-30
عائلة أردنية تطالب باستعادة جثمان ابنها الذي لقي مصرعه في المعارك شرق أوكرانيا
16:23 | 2025-11-30
مدير أمن السويداء: نحاول وقف التصعيد
15:57 | 2025-11-30
في سوريا.. واشنطن تعلن استهداف مخازن أسلحة لتنظيم داعش
15:55 | 2025-11-30
مباحثات في فلوريدا بشأن حرب أوكرانيا.. اجواء ايجابية
15:53 | 2025-11-30
رسائل تحذيرية للبنان.. الحكومة الإسرائيلية: حزب الله يجرنا للحرب
14:51 | 2025-11-30
تأهب على جبهتي سوريا ولبنان.. هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
فيديو
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 03:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
01/12/2025 03:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
01/12/2025 03:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24