عربي-دولي

مسؤول رفيع في الناتو: ندرس إجراءات استباقية ضد روسيا

Lebanon 24
30-11-2025 | 23:14
أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو الأميرال جوزيبي كافو دراغوني أن الحلف يدرس اتخاذ "إجراءات استباقية" للتعامل مع ما يعتبره الناتو "أعمالا عدائية" من الجانب الروسي بحسب اعتقاده.
وقال دراغوني في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز": "ندرس كل شيء. وفي المجال السيبراني نحن نرد بالأحرى. وأما العمل بشكل أقوى أو بشكل استباقي فهذا ما نفكر فيه".

وأوضح أن الحلف قد يدرس "الضربات الاستباقية" بمثابة "إجراءات دفاعية".

وأشار الأميرال إلى أن ذلك "يتجاوز إطار الأساليب العادية للتفكير أو السلوك" للناتو، مضيفا أن الصعوبات تخص الأمور القانونية ومسألة من سيقوم بتلك الأعمال تحديدا.

يذكر أن روسيا أعلنت أكثر من مرة أنها لا تعتزم شن أي هجوم على دول الناتو، وأعربت عن قلقها إزاء التحركات العسكرية لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية.
