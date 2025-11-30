20
مادورو يتهم واشنطن: تريد السيطرة على احتياطيات نفط فنزويلا
Lebanon 24
30-11-2025
|
23:18
شدد رئيس
فنزويلا
نيكولاس مادورو
على ان
الولايات المتحدة
تسعى للسيطرة على احتياطيات
النفط
في بلاده بزيادة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي.
وقال مادورو في رسالة إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس الأحد إن
واشنطن
تريد "الاستيلاء على احتياطيات فنزويلا النفطية الهائلة، وهي الأكبر على الكوكب، من خلال القوة العسكرية الفتاكة".
واعتبر أن هذا التهديد يعرض "السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي للخطر"، ويشكل مخاطر على الإنتاج
الفنزويلي
وسوق النفط الدولي.
وقال مادورو إن الولايات المتحدة حشدت 15 ألف جندي و14 سفينة حربية في منطقة البحر الكاريبي، وهو رقم يتطابق مع تقارير
وسائل الإعلام
الأميركية. وتأتي رسالة مادورو بعد يوم من دعوة
ترامب
لاعتبار المجال الجوي الفنزويلي مغلقا.
وصعد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في الأسابيع الأخيرة من لهجته وإجراءاته ضد الدولة الواقعة في
أمريكا
الجنوبية.
وحشدت الولايات المتحدة قوات إضافية في منطقة البحر الكاريبي وأعادت نشر أكبر حاملة طائرات في العالم، يو إس إس جيرالد ر فورد، من
البحر المتوسط
إلى المنطقة، يرافقها سفن حربية أخرى وقاذفة قنابل بعيدة المدى.
