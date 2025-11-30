مادورو يتهم واشنطن: تريد السيطرة على احتياطيات نفط فنزويلا

Advertisement

شدد رئيس على ان تسعى للسيطرة على احتياطيات في بلاده بزيادة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي.وقال مادورو في رسالة إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس الأحد إن تريد "الاستيلاء على احتياطيات فنزويلا النفطية الهائلة، وهي الأكبر على الكوكب، من خلال القوة العسكرية الفتاكة".واعتبر أن هذا التهديد يعرض "السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي للخطر"، ويشكل مخاطر على الإنتاج وسوق النفط الدولي.وقال مادورو إن الولايات المتحدة حشدت 15 ألف جندي و14 سفينة حربية في منطقة البحر الكاريبي، وهو رقم يتطابق مع تقارير الأميركية. وتأتي رسالة مادورو بعد يوم من دعوة لاعتبار المجال الجوي الفنزويلي مغلقا.وصعد الرئيس الأميركي في الأسابيع الأخيرة من لهجته وإجراءاته ضد الدولة الواقعة في الجنوبية.وحشدت الولايات المتحدة قوات إضافية في منطقة البحر الكاريبي وأعادت نشر أكبر حاملة طائرات في العالم، يو إس إس جيرالد ر فورد، من إلى المنطقة، يرافقها سفن حربية أخرى وقاذفة قنابل بعيدة المدى.