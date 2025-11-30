20
عربي-دولي
ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى موسكو اليوم
Lebanon 24
30-11-2025
|
23:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأميركية، بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر
الرئيس دونالد ترامب
سافرا إلى
روسيا اليوم
الاثنين لمواصلة المحادثات مع
موسكو
.
يأتي ذلك، بعد اجتماع عقده
وزير الخارجية
ماركو روبيو، وويتكوف وكوشنر، مع نظرائهم الأوكرانيين لأكثر من أربع ساعات. وقال روبيو إنهم أحرزوا تقدما، مضيفا أن المفاوضات معقدة.
وتناولت المحادثات الجداول الزمنية المحتملة لإجراء انتخابات جديدة في
أوكرانيا
، واحتمال تبادل الأراضي بين
روسيا
وأوكرانيا، وفقا لمسؤول أميركي رفيع المستوى. ولا تزال قضايا حاسمة أخرى عالقة، بما في ذلك طبيعة الضمانات الأمنية الأميركية والغربية لأوكرانيا، ومسألة الأراضي.
وقال روبيو بعد الاجتماع: "لا نريد إنهاء الحرب فحسب، بل نريد أيضا مساعدة أوكرانيا على أن تكون آمنة إلى الأبد". هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. هذا أمر دقيق ومعقد، وهناك العديد من العناصر المتحركة، ومن الواضح أن هناك طرفا آخر مشاركا هنا يجب أن يكون جزءا من المعادلة.
