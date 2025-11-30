20
ترامب يؤكد: تعليق قرارات اللجوء سيبقى ساريا "لفترة طويلة"
Lebanon 24
30-11-2025
|
23:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أمس الأحد أن تعليق قرارات اللجوء سيبقى ساريا "لفترة طويلة".
وقال
ترامب
، في تصريحات للصحفيين، إن إدارته لم تحدد إطارا زمنيا لهذا التعليق، مشيرا إلى أنه لا يرغب بوجود مهاجرين من بعض الدول، مضيفا: "الكثير منهم لم يكونوا صالحين، وما كان ينبغي لهم أن يكونوا في بلدنا".
ويأتي قرار تعليق البتّ في طلبات اللجوء في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع في 26 تشرين الثاني ، وأسفر عن مقتل المجندة سارة بيكستروم (20 عاماً) وإصابة عنصر آخر بجروح خطيرة.
وألقت السلطات القبض على
رحمن
الله لاكانوال (29 عاماً)، وهو مواطن أفغاني، واتُهم بجريمة قتل من الدرجة الأولى. وتشير التقارير إلى أن لاكانوال كان ينتمي سابقا إلى "قوة شريكة" مدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) خلال الحرب ضد
طالبان
، قبل دخوله إلى
الولايات المتحدة
ضمن برنامج لإعادة التوطين عقب انسحاب القوات الأميركية من
أفغانستان
في 2021.
وقد منح لاكانوال حق اللجوء في نيسان 2025، لكن
إدارة ترامب
ألقت باللوم على ما وصفته بـ"تراخي التدقيق الأمني" خلال عهد الرئيس السابق
جو بايدن
.
وفي تغريدة له، تعهد ترامب بـ"وقف الهجرة بشكل دائم من جميع دول
العالم الثالث
، للسماح للنظام الأميركي بالتعافي".
