ترامب يؤكد: تعليق قرارات اللجوء سيبقى ساريا "لفترة طويلة"

أوضح الرئيس الأميركي أمس الأحد أن تعليق قرارات اللجوء سيبقى ساريا "لفترة طويلة".وقال ، في تصريحات للصحفيين، إن إدارته لم تحدد إطارا زمنيا لهذا التعليق، مشيرا إلى أنه لا يرغب بوجود مهاجرين من بعض الدول، مضيفا: "الكثير منهم لم يكونوا صالحين، وما كان ينبغي لهم أن يكونوا في بلدنا".ويأتي قرار تعليق البتّ في طلبات اللجوء في أعقاب حادث إطلاق النار الذي وقع في 26 تشرين الثاني ، وأسفر عن مقتل المجندة سارة بيكستروم (20 عاماً) وإصابة عنصر آخر بجروح خطيرة.وألقت السلطات القبض على الله لاكانوال (29 عاماً)، وهو مواطن أفغاني، واتُهم بجريمة قتل من الدرجة الأولى. وتشير التقارير إلى أن لاكانوال كان ينتمي سابقا إلى "قوة شريكة" مدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) خلال الحرب ضد ، قبل دخوله إلى ضمن برنامج لإعادة التوطين عقب انسحاب القوات الأميركية من في 2021.وقد منح لاكانوال حق اللجوء في نيسان 2025، لكن ألقت باللوم على ما وصفته بـ"تراخي التدقيق الأمني" خلال عهد الرئيس السابق .وفي تغريدة له، تعهد ترامب بـ"وقف الهجرة بشكل دائم من جميع دول ، للسماح للنظام الأميركي بالتعافي".