"الهجرة العكسية".. ماذا يقصد ترامب بهذا الطرح؟

30-11-2025 | 23:55
اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفهوم "الهجرة العكسية"، حيث يغادر الناس الولايات المتحدة.
وقال ترامب للصحفيين عندما سئل عما يعنيه بـ "الهجرة العكسية": "هذا يعني طرد الأشخاص الموجودين في بلدنا. أريد خروجهم".

وأضاف أن هناك العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة "الذين لا ينبغي لهم أن يكونوا هناك".

وتحدث الرئيس الأميركي عن مفهومه في طريقه إلى البيت الأبيض قادما من فلوريدا، حيث أمضى عطلة طويلة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24