عربي-دولي
انتخابات هندوراس الرئاسية.. انطلاق عملية فرز الأصوات وسط تدخل أميركي صريح
Lebanon 24
01-12-2025
|
00:00
انطلقت الأحد عملية فرز الأصوات في انتخابات
هندوراس
الرئاسية، وسط منافسة شديدة بين 3 مرشحين، مع تدخل صريح من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بدعم المرشح اليميني من
الحزب الوطني
.
ويتافس في هذه الانتخابات كل من: ريكسي مونكادا (60 عاما): محامية يسارية من حزب الحرية والتأسيس (LIBRE)، الحزب الحاكم، ووزيرة دفاع سابقة، تمثل استمرارية الرئيسة شيومارا
كاسترو
، ونصري عصفورة (67 عاما) وهو رجل أعمال وبناء وعميد سابق لتيغوسيغالبا، يمثل الحزب الوطني اليميني، وحظي بدعم
ترامب
.
والمرشح الثاث هو
سلفادور
نصر الله
(72 عاما): مذيع تلفزيوني شهير من الحزب الليبرالي، يتنافس في سباق ثلاثي متقارب الحظوظ حسب الاستطلاعات.
وجاء دعم ترامب لعصفورة عبر منشورات على "تروث سوشيال"، حيث وصفه بـ"صديق الحرية الوحيد" وقال إنه سيعمل معه ضد "الناركوكوميونيين"، مع وعده بعفو عن
هيرنانديز
لتعزيز التعاون ضد المخدرات، مما أثار اتهامات بالتدخل من مونكادا التي وصفته بـ"جريمة" تهدف لإعادة الجريمة المنظمة.
تم تمديد التصويت ساعة إضافية في مواقع عديدة لاستيعاب الناخبين، دون تقارير أولية عن مشاكل كبيرة، مع تركيز الناخبين أيضا على انتخاب كونغرس جديد ومناصب محلية.
وتأتي الانتخابات وسط اتهامات متبادلة بالتزوير، وتركيز على قضايا الأمن والاقتصاد رغم انخفاض معدلات القتل، حيث يخشى مراقبون وقوع اضطرابات إذا أعلن مرشحون متعددون النصر المبكر.
