الجيش الإسرائيلي يعيد اقتحام طوباس وعقابا.. ومنع تجول شامل حتى إشعار آخر

أعادت قوات إسرائيلية كبيرة فجر الاثنين اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالي ، معلنةً فرض منع التجول مجدداً بعد فقط من انسحابها من المنطقة إثر أربعة أيام من العمليات العسكرية المكثفة.وذكرت محافظة طوباس في بيان أن القوات انتشرت في شوارع المدينة والبلدة، واقتحمت عدداً من المنازل وحولتها إلى نقاط عسكرية، فيما شرعت الجرافات بإغلاق طرق رئيسية وفرعية، ما أدى إلى تقطيع أوصال المحافظة وشلّ الحركة بشكل كامل.وأشار البيان إلى تعطيل العملية التعليمية ووقف دوام المؤسسات كافة، في ظل تجدد العدوان وفرض منع التجول حتى إشعار آخر، بعد الخسائر الواسعة التي خلّفها الاقتحام السابق من تخريب للممتلكات واعتقالات وإصابات عديدة.وفي سياق متصل، أفادت وكالة "وفا" نقلاً عن مصادر أمنية أن قوات نفذت حملة مداهمات واسعة في بلدة بيت فجار جنوب ، حيث احتجزت نحو 40 مواطناً وحققت معهم ميدانياً قبل الإفراج عنهم. كما احتجزت أربعة مواطنين آخرين في بلدة العبيدية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.