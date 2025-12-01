وزير الطاقة السعودي: ما تحقق أمس في أوبك+ يمثل نقطة تحول

21
نقلت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية عن
وزير الطاقة
السعودي الأمير
عبد العزيز بن
سلمان القول إن ما تحقق أمس في اجتماعات تحالف أوبك+ يمثل نقطة تحول.
وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تحالف أوبك+ وافق على آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء، والتي ستستخدم لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية اعتبارا من عام 2027.
وأكد وزير الطاقة السعودي، الإثنين، أن "اتفاق أوبك+ الأخير هو الأهم والأكثر شفافية في تحديد مستويات الإنتاج".
وأشار إلى أن اتفاق
أوبك
بالأمس سيكافئ من يستثمر ومن يؤمن بوجود نمو في الطلب، ويضعنا في موقع متقدم بين المنتجين.
وأوضح أن من يطالب بالاستغناء عن الهيدروكربون يستهلك الآن كل جزيء منه ويتطلع للمزيد.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير
عبد العزيز
بن سلمان
: "سنكون موجودين عندما يعترف العالم بأن خطاباته السابقة حول الطاقة ستتراجع أمام واقع الاستهلاك". (سكاي نيوز عربية)
