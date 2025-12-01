فيديو مروّع من أميركا... تصادم أكثر من 40 سيارة!

حصل حادث تصادم بين أكثر من 40 سيارة، بسبب عاصفة ثلجية في ولاية إنديانا الأميركية، وتمّ إغلاق لنحو 6 ساعات.

وأفادت وسائل إعلامية أميركية عن تصادم 45 سيارة، خلال ذروة الازدحام المروري الذي يعقب عطلة عيد الشكر.









