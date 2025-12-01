Advertisement

عربي-دولي

فيديو مروّع من أميركا... تصادم أكثر من 40 سيارة!

01-12-2025 | 05:46
حصل حادث تصادم بين أكثر من 40 سيارة، بسبب عاصفة ثلجية في ولاية إنديانا الأميركية، وتمّ إغلاق الطريق السريع الرئيسي لنحو 6 ساعات.
وأفادت وسائل إعلامية أميركية عن تصادم 45 سيارة، خلال ذروة الازدحام المروري الذي يعقب عطلة عيد الشكر.
 
 




